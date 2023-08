Life

Κακοποίηση ζώων: Δεκάδες συλλήψεις το καλοκαίρι - Πρόστιμα ύψους 964400 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό «10410» για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίησης ζώων

-

Σε 1.241 καταγγελίες για κακοποίηση ζώων έχει ανταποκριθεί η Ελληνική Αστυνομία από τις αρχές Ιουλίου 2023 έως και το Σάββατο 19 Αυγούστου 2023 , ενώ έχουν σχηματισθεί 245 ποινικές δικογραφίες και έχουν συλληφθεί 53 άτομα.

Παράλληλα, το ίδιο διάστημα, από αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με δήμους, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα σε 282 περιπτώσεις, με το ύψος των προστίμων να ανέρχεται στο ποσό των 964.400 ευρώ.

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση η ΕΛΑΣ «δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πιστή τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη περιστατικών κακοποίησης και βασανισμού τους».

Προς την κατεύθυνση αυτή, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν καταρτιστεί ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, βάσει των οποίων εφαρμόζονται αστυνομικές δράσεις αποσκοπώντας στην πλήρη αντιμετώπιση του φαινόμενου της κακοποίησης των ζώων.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό «10410» για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίησης ζώων, ενώ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) υφίστανται χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για την προστασία των ζώων συντροφιάς στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/chrisimes-symvoules/symvoules-gia-tin-prostasia-ton-zoon-syntrofias/.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς συνεχίζει καθημερινά την εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, που θα συντελέσουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση του αρνητικού φαινόμενου της κακοποίησης των ζώων, αλλά και ταυτόχρονα της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων, αλλά και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναζωπυρώσεις και άνεμοι έως 8 Μποφόρ

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή