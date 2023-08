Παράξενα

Κεφαλονιά: Μεθυσμένος Βρετανός έκανε μπάχαλο την πτήση

Ο 45χρονος τουρίστας, μεταξύ άλλων, χτύπησε και μέλος του πληρώματος. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο του Στάνστεντ του Λονδίνου προς την Κεφαλονιά το βράδυ του Σαββάτου 19 Αυγούστου. Αρνητικός πρωταγωνιστής ένας τουρίστας από τη Βρετανία, ο οποίος και συνελήφθη όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, γύρω στις 10 το βράδυ οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν πως ο 45χρονος Βρετανός, υπό την εμφανή επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε φθορές στον χώρο της καμπίνας των επιβατών και τραυμάτισε υπάλληλο του πληρώματος, διαταράσσοντας την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., με την προσγείωση του αεροσκάφους, κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής και σύλληψής του, αντιστάθηκε, χτυπώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια, ενώ τους έβριζε συνεχώς στα αγγλικά.

Ο 45χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Α. Αργοστολίου και κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων.

