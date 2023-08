Life

Μύκονος: Οι παρουσίες που άναψαν φωτιές… στο νησί των ανέμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι (δεν) φόρεσαν οι «καυτές» παρουσίες στο κοσμοπολίτικο νησί και «μαγνήτισαν» τα αντρικά βλέμματα.

-

Εν μέσω καύσωνα οι γυναίκες στην Μύκονο είτε επειδή άναψαν και ήθελαν να παίρνουν αέρα είτε απλώς για να τραβήξουν τα βλέμματα υιοθέτησαν ανάλαφρες στυλιστικές επιλογές.

Το Mykonos Live TV συγκέντρωσε σε ένα βίντεο και σας παρουσιάζει τα πιο εκκεντρικά ντυσίματα που έστρεψαν πάνω τους την κάμερα του καναλιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό 29 φάροι την Κυριακή

Ναύπακτος: Νεκρό βρέθηκε το ζευγάρι ηλικιωμένων μετά τη φωτιά στο σπίτι τους

Σαλαμίνα: Μικρός καρχαρίας “όργωσε” τα νερά (βίντεο)