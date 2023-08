Πολιτισμός

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ο Ε.Ε.Σ στην πρώτη γραμμή της μάχης (εικόνες)

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Αλεξανδρούπολη, κινητοποιήθηκαν άμεσα κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών από τα Περιφερειακά Τμήματα Κομοτηνής, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και νοσηλεύτριες από το Π.Τ. Ε.Ε.Σ Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις κατάσβεσης και τους πολίτες, βρισκόμενοι διαρκώς στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Συγκεκριμένα, τα ειδικά εκπαιδευμένα κλιμάκια εθελοντών του Ε.Ε.Σ με διασωστικό εξοπλισμό και οχήματα, σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, βρίσκονται στο πλευρό των πυροσβεστών που επιχειρούν κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην Αλεξανδρούπολη, έχοντας προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στους οικισμούς Άνθεια, Λουτρός, Αγναντία, Αριστηνό, Δωρικό, Νίψα, Αετοχώρι και Πεύκα Αλεξανδρούπολης. Οι εθελοντές ενισχύουν το δύσκολο έργο της κατάσβεσης, ενώ παράλληλα προσφέρουν Πρώτες Βοήθειες σε πυροσβέστες και πολίτες που αντιμετωπίζουν ελαφρά εγκαύματα, δακρύρροιες, δύσπνοιες από τη συνεχή τη μάχη με τις φλόγες. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες για τον εντοπισμό κατοίκων ή οικόσιτων ζώων που δεν έχουν απομακρυνθεί από τις πυρόπληκτες ζώνες.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. συνδράμουν στην προσωρινή εγκατάσταση των πολιτών στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενισχύοντας τους με είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα και βοηθώντας στην μετακίνησή των ηλικιωμένων και εκείνων που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας. Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους για όσο χρειαστεί.