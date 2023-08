Πολιτική

Οικονόμου για νέες ταυτότητες: Δεν έχουν τίποτα το εξωγήινο, το αντιχριστιανικό, το δαιμονισμένο

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τις νέες ταυτότητες, τη Νέα Φιλδέλφεια και το ρόλο της Αστυνομίας στο μεταναστευτικό.

Στον Έβρο οι Έλληνες αστυνομικοί και συνοριοφύλακες την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου απέτρεψαν περίπου 900 παράτυπες εισόδους μεταναστών ημερησίως, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, σε συνέντευξη του το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, ο Υπουργός είπε: «Την περίοδο που η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών ξεκουραζόταν, έκανε τις διακοπές της -και σωστά- 14, 15, 16 και 17 Αυγούστου, η ΕΛ.ΑΣ. στον Έβρο είχε 900 αποτροπές την ημέρα. Είχε 30 συλλήψεις λαθροδιακινητών σε όλη την ελληνική επικράτεια, δίνει την μάχη στον Φράχτη και σε όλη την περιοχή του Έβρου για να θωρακίσει τα σύνορα μας, τα σύνορα της Ευρώπης, να αποτρέψει παράνομες εισόδους και ταυτόχρονα -όπου της ζητηθεί- να προστρέξει για να βοηθήσει ανθρώπους που ενδεχομένως χρειάζονται βοήθεια. Αυτή είναι η ΕΛ.ΑΣ. και έχει τη σημασία του να αναδεικνύεται με αληθινά γεγονότα».

Ωστόσο ο κ. Οικονόμου έκανε εκτενή αναφορά στα τελευταία τραγικά γεγονότα με την επίθεση των χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, που κατέληξε στη δολοφονία του 29χρονου φίλαθλου της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη, κάνοντας λόγο για τεράστια αστοχία διαχείρισης από πλευράς αστυνομίας, αλυσίδα λαθών και ανεπίτρεπτη κατάσταση.

Ο Υπουργός τόνισε ότι πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που διεξάγεται για την διαχείριση από πλευράς αστυνομίας, στο πλαίσιο της οποίας έχουν κληθεί συγκεκριμένοι άνθρωποι που εμπλέκονται σε όλη αυτή την αλυσίδα της υπόθεσης να καταθέσουν τις απόψεις τους και οι ευθύνες θα αποδοθούν στο ακέραιο σε όσους αναλογούν.

Ταυτόχρονα όμως εξέφρασε την στήριξη του στο έργο της αστυνομίας γενικώς, λέγοντας:

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε τη γενικότερη απαξίωση και ισοπέδωση της Ελληνικής Αστυνομίας, των ανωτάτων Αξιωματικών των ανώτερων Αξιωματικών, των ανδρών και γυναικών που βρίσκονται στο πεδίο, γιατί προσφέρουν πολύτιμη υπηρεσία στην Πολιτεία και στην Πατρίδα συνεχώς. Είναι η ίδια Αστυνομία που εκείνο το βράδυ συνέλαβε σκληρούς κακοποιούς».

Για τους χούλιγκαν είπε ότι πρόκειται για συμμορίες, για εγκληματικές οργανώσεις, που διασυνδέονται με ακραίες εξτρεμιστικές οργανώσεις, νεοναζί. «Μιλάμε για χαρακτηριστικά που έχει αποκτήσει η οπαδική βία που είναι πολύ μακριά από τις καθιερωμένες εικόνες που έχει κάποιος στο μυαλό του. Για αυτό ακριβώς πρέπει να είναι πολυσχιδής η δράση μας απέναντι στην αντιμετώπιση αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς, να αναβαθμίσει και η ελληνική Πολιτεία το νομοθετικό της πλαίσιο… Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε αποφασιστικά, να κλείνουμε τα «παραθυράκια» που εκμεταλλεύονται κάποιοι και δημιουργούν αυτού του είδους τα άθλια φαινόμενα και τις άθλιες συμπεριφορές».

Τόνισε επίσης ότι η μάχη δεν είναι μόνο έξω από τις θύρες, είναι και στις γειτονιές που κάθονται άνθρωποι και πίνουν καφέ και πηγαίνουν και τους ρωτάνε τι ομάδα είσαι και από αυτό μπορούν να ξεκινήσουν τεράστιες περιπέτειες, είναι στο Διαδίκτυο με το ηλεκτρονικό έγκλημα. «Η μάχη είναι ολιστική και θα τη δώσουμε σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να δοθεί και στη διαμόρφωση και τη διάπλαση της κουλτούρας και του χαρακτήρα όλων αυτών των παιδιών σε όλα τα επίπεδα», επεσήμανε ο Υπουργός.

«Δεν έχουμε μέτωπο με τους ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα τους και πηγαίνουν με πάθος να υποστηρίξουν, να φωνάξουν, να εκτονωθούν, να διασκεδάσουν. Έχουμε ανοικτό μέτωπο με τις εγκληματικές οργανώσεις που δηλητηριάζουν ένα από τα λαοφιλέστερα αθλήματα στο κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η μάχη δεν θα σταματήσει μέχρι να τελειώσει», κατέληξε ο κ. Οικονόμου.

Για τις νέες ταυτότητες

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στις νέες ταυτότητες, ανακοινώνοντας ότι από τα μέσα Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να εκδίδονται και για τις αντιδράσεις τόνισε:

«Σεβόμαστε τις ευαισθησίες και τα δικαιώματα του καθενός, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Οι καινούργιες ταυτότητες δεν έχουν τίποτα το εξωγήινο, το αντιχριστιανικό, το δαιμονισμένο. Είναι το «όχημα» για να προσαρμοστεί η Ελλάδα στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, να μπορούμε να ταξιδεύουμε με ασφάλεια, να είμαστε συμβατοί στις υποχρεώσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κόσμο ολόκληρο. Αυτοί που δηλητηριάζουν τα μυαλά των ανθρώπων, οφείλουν να ξέρουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον 21ο αιώνα. Η πίστη, ο σεβασμός, οι ευαισθησίες είναι εσωτερικά ζητήματα του καθενός και δεν τίθενται στην παραμικρή διακινδύνευση με την ανάγκη προσαρμογής στις απαιτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο».

