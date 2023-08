Κοινωνία

Ψαροντουφεκάς βρέθηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή

Ακόμη μια τραγωδία με υποβρύχιο αλιέα, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (19/8), από τη θαλάσσια περιοχή Θαψά Βιτάλου του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, ένας 51χρονος Έλληνας ψαροντουφεκάς.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή.

Χρειάστηκε η επέμβαση πυροσβεστών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας για την προσέγγιση και ανάσυρση της σορού, καθώς και η μεταφορά της έως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με αυτό μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης για την πιστοποίηση του θανάτου του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κύμης.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

