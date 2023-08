Αθλητικά

Super League - ΠΑΣ Γιάννινα: Νίκη με... δόσεις στην πρεμιέρα

Σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε... 24 ώρες μετά απο την σέντρα, οι Ηπειρώτες νίκησαν την νεοφώτιστη ομάδα της Super League.

Sε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (19/8) και ολοκληρώθηκε σχεδόν 24 ώρες αργότερα, ο ΠΑΣ Γιάννινα επιβλήθηκε με 3-0 της νεοφώτιστης Κηφισιάς στους «Ζωσιμάδες», μπαίνοντας με το δεξί στη φετινή Super League.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Θανάση Στάικου ήταν ο Πέδρο Κόντε που πέτυχε και τα δυο γκολ, το πρώτο με πέναλτι... χθες (31’) και το δεύτερο με φάουλ... σήμερα (53’). Μία δικαίωση για τον Ισπανό επιθετικό, ο οποίος την τελευταία διετία ταλαιπωρήθηκε από δυο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Το... κερασάκι στην τούρτα για τον «Αγιαξ της Ηπείρου» έβαλε στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χουάν Γκάρο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (20/8), η Κηφισιά μπήκε με δυο αλλαγές και περίσσιο θάρρος. Μάλιστα, στο 47’ ο Γιάννης Μασούρας βρήκε δίχτυα μετά από προσπάθεια του Αντρέα Τετέϊ, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VARίστα Αλέξανδρου Τσακαλίδη, το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Εμάνουελ Σάκιτς πάνω στον Παναγιώτη Τζίμα στο ξεκίνημα της φάσης.

Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, ήρθε το δεύτερο γκολ από τον ΠΑΣ. Ο Κόντε εκτέλεσε με εξαιρετικό τρόπο φάουλ εκτός περιοχής, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ογκμουντουρ Κρίστινσον κι «έγραψε» το 2-0 στο 53’. Οι φιλοξενούμενοι δεν το παράτησαν, με τον Μπόρις Κλέιμαν να προλαβαίνει την ύστατη στιγμή τον Τετέι στο 59’. Ένα σουτ του Ματέος Σάντος Μπαρμπόσα (69’) και μια κεφαλιά του Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (71’) ήταν οι επόμενες απειλές για την Κηφισιά.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο 82ο λεπτό, με τον Ζήση Καραχάλιο να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αντί, όμως, να καταφέρει να μειώσει, δέχθηκε και τρίτο γκολ. Από σέντρα του Γιώργου Παμλίδη, με κεφαλιά ο Γκάρο σημείωσε το παρθενικό του τέρμα στο ελληνικό πρωτάθλημα για το τελικό 3-0.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Καραχάλιος, Τσαούσης – Σάκιτς, Ιπαλίμπο, Μασούρας, Οζέγκοβιτς

Κόκκινες: Καραχάλιος (82’)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Κιάκος (43’ Τσαούσης), Εραμούσπε, Παντελάκης, Τζίνο, Καραχάλιος, Ριένστρα (74’ Λιάσος), Τζίμας (83’ Γκάρο), Παμλίδης, Κόντε (84’ Ροσέρο).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Κρίστινσον, Σάκιτς, Λούμορ (88’ Ιπαλίμπο), Βαφέας, Τσάπαν, Ιπαλίμπο (46’ Μπαρμπόσα), Αντούνες (83’ Πρίτσας/90’+9’), Αντερέγκεν (46’ Νίνης), Οζέγκοβιτς, Μασούρας, Τετέι.

