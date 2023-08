Αθλητικά

ΟΦΗ - Άρης: Πέντε γκολ και δύο δοκάρια στην πρεμιέρα της Super League

Παιχνίδι από τα λίγα στο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" με τα τέρματα να παίρνουν "φωτιά.

Επειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πέντε γκολ και δύο δοκάρια, ο ΟΦΗ αναδείχθηκε νικητής στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», κερδίζοντας με 3-2 τον Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν με τα γκολ των Νουά Ντίκο (10’) και Γκούντμουντουρ Θοράρινσον (38’), αλλά οι Θεσσαλονικείς έβγαλαν αντίδραση ισοφαρίζοντας με τους Λορέν Μορόν (40’) και Φαμπιάνο (68’). Εν τέλει, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χουάν Νέιρα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας κι άφησε με το παράπονο αυτή του Απόστολου Τερζή που είδε τον Λουίς Πάλμα σε δύο περιπτώσεις να βρίσκει τα δοκάρια του Χρήστου Μανδά.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και με εκατέρωθεν ευκαιρίες. Αρχικά η κεφαλιά του Ντίκο (10’) πέρασε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Λευτέρη Χουτεσιώτη κι εν συνεχεία το σουτ του Μορόν (15’) που βρήκε σε ετοιμότητα τον Μανδά. Από βολέ του τερματοφύλακα του ΟΦΗ, ήρθε το 1-0 στο 17’. Ο Ντίκο διεκδίκησε και κέρδισε την μπάλα από τον Μόουζες Οντουμπάτζο, προχώρησε και νίκησε τον Χουτεσιώτη, ανοίγοντας το σκορ.

Οι «κίτρινοι» διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ στη φάση του γκολ, όπως διαμαρτυρήθηκαν και δύο λεπτά αργότερα: ο Νταβίντ Μόμπεργκ Κάρλσον έκανε τη σέντρα, ο Πάλμα πήρε την κεφαλιά κι ο Μανδάς, με τη βοήθεια της δεξιάς δοκού απομάκρυνε, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν η μπάλα πέρασε εξ ολοκλήρου τη γραμμή. Σα να μην έφτανε αυτό για τους φιλοξενούμενους, ήρθε και δεύτερη ψυχρολουσία.

Ο Θοράρινσον έγινε παραλήπτης της μπάλας στα αριστερά, συνέκλινε προς τον άξονα και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει στον Φαμπιάνο και να καταλήγει στη γωνία του Χουτεσιώτη για το 2-0 στο 38’. Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν γρήγορα μια πρώτη απάντηση. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος πρόλαβε αρχικά τον Μορόν, αλλά στην εξέλιξη της φάσης ο Μάρτιν Μοντόγια τροφοδότησε τον Ισπανό επιθετικό που είχε εύκολο έργο για το 2-1 στο 40’.

Το εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το δυνατό μα άστοχο σουτ του Έρικ Λάρσον στο 43’ – είχε προηγηθεί υπέροχη πάσα του Γιον Τοράλ. Ο ρυθμός δεν έπεσε στο δεύτερο μέρος. Ο Μανδάς έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το απευθείας φάουλ του Πάλμα στο 60’ ενώ τέσσερα λεπτά μετά, από φάουλ του άσου από την Ονδούρα, ο Φαμπιάνο με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο βοηθός Παντελής Σπυρόπουλος υπέδειξε οφσάιντ, αλλά όταν μπήκαν οι γραμμές, ο VARίστας Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος έκρινε πως όλα ήταν νόμιμα: 2-2 στο 68’.

Οι δυο ομάδες συνέχισαν στην αναζήτηση του νικητήριου τέρματος. Στο 73’ η βολίδα του Μάρκο Μπάκιτς πέρασε ξυστά από το δεξί δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη ενώ στο 80’ ο ωραίος συνδυασμός των φιλοξενούμενων έβγαλε σε επίκαιρη θέση τον Βλάντιμιρ Νταρίντα που, όμως, πλάσαρε πολύ άστοχα. Στο 86’ ο Πάλμα αιφνιδίασε τον Μανδά με μακρινή εκτέλεση φάουλ, αλλά η μπάλα αποκρούστηκε από τη δεξιά ρίζα της δοκού του τερματοφύλακα του ΟΦΗ.

Εν τέλει, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Κρητικοί βρήκαν χώρο, ο Σαντιάγκο Μοσκέρα τροφοδότησε τον Λερόι Αμπάντα κι αυτός βρήκε τον Νέιρα που με πλασέ εν κινήσει νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 3-2. Ο Οντουμπάτζο έσωσε πάνω στη γραμμή την ομάδα του από τέτατρο γκολ σε σουτ του Μοσκέρα ενώ το βολ πλανέ του Φαμπιάνο πέρασε πάνω από τα δοκάρια του.

Το παιχνίδι-διαφήμιση του ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε με το χαμένο τετ-α-τετ του Λουίζ Φελίπε στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων. Το τελευταίο σφύριγμα του Ευάγγελου Μανούχου βρήκε τους παίκτες του ΟΦΗ να πανηγυρίζουν έξαλλα κι αυτούς του Άρη να μένουν πεσμένοι στο έδαφος γνωρίζοντας δεύτερη ήττα-μαχαιριά μετά από αυτή στο Βουκουρέστι από τη Ντιναμό Κιέβου που στοίχισε τον αποκλεισμό από το UEFA Europa Conference League.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Καρώ, Γκαγέγκος, Λάρσον, Πασαλίδης – Φερράρι, Φαμπιάνο, Νταρίντα

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Θοράρινσον (83’ Αμπάντα), Βούρος, Καρώ (76’ Πασαλίδης), Λαμπρόπουλος, Μεγιάδο, Γκαγέγκος, Μπάκιτς (83’ Νέιρα), Τοράλ (61’ Μόσκερα), Ντικό (76’ Φελίπε).

ΆΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Χουτεσιώτης, Φερράρι, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μοντόγια, Εμβοντό (46’ Ντουκουρέ), Ρουπ (80’ Τζούρασεκ), Νταρίντα (90’+3’ Χριστοδουλόπουλος), Πάλμα, Κάρλσον (80’ Ζαμόρα), Μορόν.

