ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης: Πρεμιέρα “με το δεξί” στην Τούμπα

Μεγάλη νίκη στον εναρκτήριο αγώνα του πρωταθλήματος για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε την περασμένη Πέμπτη, όταν και χάρισε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση επί της Χάιντουκ, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με δύο ακόμη γκολ οδήγησε την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στο 3-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα, σε ματς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League.

Η εξέλιξη, πάντως, θα μπορούσε να είναι αρκετά διαφορετική, αν το πέναλτι του Χουάν Μιριτέλο (41’) δε σταματούσε στο δοκάρι της εστίας του Ντόμινικ Κοτάρσκι, με το σκορ στο 1-0. Ο Τόμας Μουργκ, με το πρώτο του γκολ από τις 5//4/2022, είχε ανοίξει το σκορ στο 22’, για να ακολουθήσει το σόου του Ζίβκοβιτς (54’, 59’). Λίγα πράγματα, πάντως, από την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς.

Στο πρώτα λεπτά οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν φουριόζοι στο ματς, θέλοντας να πιέσουν. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να απειλήσουν ιδιαίτερα την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου. Αντίθετα, μετά το πρώτο τέταρτο, οι Αρκάδες ισορρόπησαν και μάλιστα πλησίασαν στο γκολ στο 18’, με τον Ρετζίς Κρέσπι να αναγκάζει σε δύσκολη επέμβαση τον Κοτάρσκι.

Οι γηπεδούχοι, όμως, βρήκαν πρώτοι γκολ χάρη στην πίεση. Ο Τάισον έκλεψε την μπάλα, τροφοδότησε τον Στέφαν Σβαμπ κι αυτός τον συμπατριώτη του Μουργκ που πλάσαρε εύστοχα με το αριστερό για το 1-0. Το παιχνίδι... έσβησε, για να φτάσουμε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου όπου και… πήρε φωτιά. Στο 40’, ο Γουίλιαμ Τρόοστ-Εκόνγκ έκανε κακό υπολογισμό, ο Μιριτέλο τον πρόλαβε και κέρδισε πέναλτι. Ο παθών ανέλαβε την εκτέλεσή του, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Κοτάρσκι.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Βασίλης Φωτιάς υπέδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Τάισον από τον Πέπε Καστάνιο. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VARίστα Κωνσταντίνου Περράκη, ο διαιτητής από την Πέλλα άλλαξε την απόφασή του, δίνοντας μάλιστα κίτρινη κάρτα στον Βραζιλιάνο εξτρέμ για θέατρο.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, μπήκε αποφασισμένος στο δεύτερο μέρος και με τον Ζίβκοβιτς σε τρομερά κέφια «καθάρισε» το ματς μέσα σε έξι λεπτά. Αρχικά στο 54’, σε αντεπίθεση, ο Τάισον βρήκε με τύχη τον Σβαμπ, αυτός γύρισε στον Σέρβο που αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι δεν είχε πρόβλημα για το 2-0. Μπράντον Τόμας (56’) και Γιάννης Μιχαηλίδης (57’) αστόχησαν, αλλά ο Ζίβκοβιτς δε λάθεψε. Είχε προηγηθεί η εξαιρετική απόκρουση του Νίκου Παπαδόπουλου στο σουτ του Τάισον, με τον Μουντιαλικό Σέρβο εξτρέμ να πετυχαίνει το τέταρτο γκολ του μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Το κακό για τον Λουτσέσκου είναι πως αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ματς ο Εκόνγκ, με το ιατρικό επιτελείο να πέφτει επάνω στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό ώστε να είναι έτοιμος για το πρώτο ματς με τη Χαρτς, για τα Play Off του UEFA Europa Conference League. Ανησυχία προέκυψε και με τον Αλί Σαμάτα, καθώς ο Τανζανός επιθετικός έγινε αλλαγή στην αλλαγή.

Το 3-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Κοτάρσκι να σταματάει τις προσπάθειες των Ρέγκις (79’) και Βασίλη Μάντζη (83’) ενώ κι η ατομική προσπάθεια του Γιάννη Κωνσταντέλια στο 87’ δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη, αφού το σουτ ήταν αδύναμο κι ο Φώτης Σγουρής – που πήρε τη θέση του, επίσης, τραυματία Παπαδόπουλου – μπλόκαρε την μπάλα.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Τάισον, Ράφα Σοάρες – Μουνάφο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια, Εκόνγκ (64’ Νάσμπεργκ), Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Οζντόεφ, Σβαμπ (85’ Γιαξής), Μουργκ, Α. Ζίβκοβιτς (74’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Τόμας (74’ Σαμάτα/85’ Τζίμας).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος (62’ Σγούρος), Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Καρμόνα (82’Γκαρσία), Άλβαρες, Μουνάφο, Αλάγκμπε, Ρεγκίς, Σίτο (75’ Μπαρτόλο), Καλτσάς (82’ Λάσκαρης), Μιριτέλο (75’ Μάντζης).

*Την κίτρινη κάρτα του Βασίλη Φωτιά αντίκρισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, στο πέναλτι που δόθηκε κι εν τέλει ανακλήθηκε από τον διαιτητή από την Πέλλα.

