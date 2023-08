Κοινωνία

Φαρμακονήσι: Διάσωση 29 παράτυπων μεταναστών από το Λιμενικό (βίντεο)

Το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών στα ανοιχτά του Φαρμακονησίου.

Συνολικά 29 άτομα επέβαιναν σε ακυβέρνητο φουσκωτό που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής στο Φαρμακονήσι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και της Frontex που περισυνέλλεξαν 25 άνδρες, δύο παιδιά και δύο γυναίκες και τους μετέφεραν στην κλειστή δομή Λέρου.

Η λέμβος βυθίστηκε.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Ενημερώθηκε, πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Λέρου, για ύπαρξη ακυβέρνητης φουσκωτής λέμβου σε δυσχερή θέση, με ικανό αριθμό επιβαινόντων, στην θαλάσσια περιοχή 1,3 ν.μ. ανατολικά ν. Φαρμακονησίου.

Στη περιοχή έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε και περισυνέλλεξε είκοσι εννέα (29) άτομα (25 άνδρες, 02 γυναίκες, 02 αγόρια), τα οποία στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε γερμανικό σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στην Λέρο, στην κλειστή δομή «ΚΕΔ Λέρου».

Προανάκριση διενεργείται από την Λιμενική Αρχή Λέρου, ενώ η ανωτέρω λέμβος βυθίστηκε».





