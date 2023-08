Αθλητικά

Super League: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το... δεξί το πρωτάθλημα (εικόνες)

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα των "ερυθρόλευκων' στο πρωτάθλημα της Super League.

«Με το δεξί» μπήκε ο Ολυμπιακός στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 2-0 τον Πανσερραϊκό στο κεκλεισμένων των θυρών (λόγω τιμωρίας από την περυσινή σεζόν) «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση της Πέμπτης (24/8, 22:00), όταν θα φιλοξενήσουν την Τσουκαρίτσκι στην πρώτη «μάχη» τους για τα πλέι οφ του Europa League.

Στο 63΄ και ενώ δέκα λεπτά νωρίτερα ο Πανσερραϊκός είχε αστοχήσει σε πέναλτι, ο Μπιέλ άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες. Στο 87΄ ο Ελ Αραμπί δεν... λάθεψε από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έμεινε με 10 παίκτες από το 4΄ (κόκκινη στον Χάγεκ).

O Ολυμπιακός απέκτησε με το... καλησπέρα την αριθμητική υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο, όταν στο 4΄ είδε τον Χάγεκ να αποβάλλεται μετά το «γκρέμισμα» του Τσέχου στόπερ, που ήταν ο τελευταίος αμυντικός, στον Μπιέλ τη στιγμή που έβγαινε σε θέση για γκολ, είχε την κατοχή και τις φάσεις, αλλά παρουσίασε τεράστιο πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων, με τον ρυθμό να πέφτει σταδιακά και τις δύο ομάδες να παίρνουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο ισόπαλο 0-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά και πέντε λεπτά μετά την αποβολή του Χάγεκ είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους στον αγώνα, όταν στο 9΄ ο Μπιέλ μοίρασε στα δεξιά στον Καρβάλιο, ο οποίος πλάσαρε αλλά είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι.

Οι Μασούρας και Καμαρά συνέχισαν να πιέζουν, είχαν διαδοχικές χαμένες ευκαιρίες, αλλά είδαν την άμυνα του Πανσερραϊκού να αντέχει. Στο 33΄ οι Σερραίοι προσπάθησαν να «παγώσουν» τους Πειραιώτες, όταν ο Στάικος επιχείρησε μακρινό σουτ, αλλά ο Πασχαλάκης μπλόκαρε δίχως πρόβλημα. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να χτυπήσουν στην κόντρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με το πρώτο 45λεπτο να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ για τις δύο ομάδες.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με τρεις αλλαγές στην επανάληψη (Σκάρπα αντί Καρβάλιο, Ελ Κααμπί αντί Μασούρα, Κίνι αντί Ραμόν) και έδειχνε αποφασισμένος να «καθαρίσει» τη νίκη, αλλά στο 53΄ ο Πανσερραϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να προηγηθεί. Ο διαιτητής, μετά από έλεγχο του VAR, έδωσε πέναλτι στους φιλοξενούμενους για χέρι του Καμαρά σε κεφαλιά του Γκοτζαμανίδη μετά από κόρνερ, αλλά ο Άλεξιτς που εκτέλεσε είδε την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι... Οι Πειραιώτες, έχοντας γλιτώσει το «έμφραγμα», ήλεγξαν και πάλι τον ρυθμό και στο 63΄ άνοιξαν το σκορ, όταν ο Ροντινέι είδε τον Μπιέλ εκτός περιοχής, ο Ισπανός έκανε το κοντρόλ και εκτέλεσε με το αριστερό για το 1-0.

Με τους γηπεδούχους να έχουν πλέον και την ψυχολογία με το μέρος τους δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον Πανσερραϊκό και στο 87΄ «κλείδωσαν» το πρώτο τους «τρίποντο» στο εφετινό πρωτάθλημα όταν ο διαιτητής έδειξε πέναλτι μετά το μαρκάρισμα του Πεταυράκη στον Φορτούνη δεξιά της περιοχής. Ο Ελ Αραμπί ανέλαβε την εκτέλεση διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Κόκκινη: Χάγεκ (Πανσερραϊκός)

Κίτρινες: Καρβάλιο, Ρέτσος, Σκάρπα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντ. Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ραμόν (46' Κίνι), Ντόι, Ρέτσος, Ροντινέι, Αλεξανδρόπουλος (58' Φορτούνης), Μαντί Καμαρά (76' Ιμπόρα), Καρβάλιο (46' Ελ Καμπί), Μπιέλ, Μασούρας (46' Σκάρπα) και Ελ Αραμπί.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Π. Γκαρσία): Τσόβαν, Γκοτζαμανίδης, Χάγιεκ, Πεταυράκης, Ντανκερλούι, Πηλέας, Θυμιάνης, Σταϊκος, Μούργος (38' Τομάς), Χατζηστραβός (60' Αυλωνίτης) και Άλεξιτς (60' Γούλερι).

