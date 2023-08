Κόσμος

Ζελένσκι για F-16: Ιστορική απόφαση της Ολλανδίας και της Δανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις των αξιωματούχων για την παραχώρηση μαχητικών στην Ουκρανία.

-

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε χθες Κυριακή την κατ’ αυτόν «ιστορική» απόφαση της Ολλανδίας και της Δανίας να παραδώσουν στην Πολεμική Αεροπορία της χώρας του συνολικά 61 μαχητικά αεροσκάφη F-16 (Lockheed Martin), δυο μέρες μετά το πράσινο φως των ΗΠΑ.

«Οι πολεμιστές μας θα λάβουν 42 σούπερ μαχητικά αεροσκάφη» από την Ολλανδία, ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο αρχηγός του κράτους, ευχαριστώντας τον ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε.

Αυτά τα 42 αεροσκάφη προστίθενται στα 19 που ανακοίνωσε πως θα προσφέρει η Δανία. Κοπεγχάγη και Άμστερνταμ, που υποδέχθηκαν τον ουκρανό πρόεδρο το Σαββατοκύριακο, δεσμεύθηκαν να διαθέσουν τα μαχητικά στο Κίεβο μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των ουκρανών χειριστών.

Τον κ. Ζελένσκι υποδέχθηκαν το απόγευμα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν, ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και ο υπουργός Άμυνας Γιάκομπ Έλεμαν-Γένσεν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, επιθεώρησαν F-16 και συζήτησαν για την έναρξη της εκπαίδευσης των ουκρανών πιλότων, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες της πρωθυπουργού Φρέντεριξεν.

«Γνωρίζουμε πως χρειάζεστε περισσότερα [σ.σ. οπλικά συστήματα] και για αυτό αποφασίσαμε να δωρίσουμε 19 μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία», ανέφερε η κυρία Φρέντεριξεν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Τα μαχητικά θα παραδοθούν προοδευτικά: έξι στα τέλη της χρονιάς, οκτώ το 2024, πέντε το 2025, διευκρίνισε η επικεφαλής της πρωτεύουσας της Δανίας.

«Πρόκειται για πολύ δυνατή υποστήριξη», είπε ο κ. Ζελένσκι στην ίδια συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως η εκπαίδευση πιλότων και συντηρητών έχει ήδη ξεκινήσει στη Δανία.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο ουκρανός πρόεδρος βρισκόταν σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Αϊντχόφεν κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μαρκ Ρούτε επισημοποίησε την παράδοση των F-16 στην Ουκρανία.

Ο κ. Ρούτε διευκρίνισε πως η Ολλανδία σε αυτό το στάδιο διαθέτει 42 μαχητικά του τύπου που θα προσφέρει στην Ουκρανία, αλλά θα συζητήσει με άλλους εταίρους της ώστε να καταλήξουν στον αριθμό των μαχητικών που θα παραλάβει το Κίεβο.

«Είναι ιστορικό, δυνατό» βήμα, που «μας τονώνει το ηθικό», πρόκειται για «νέο βήμα προς την ενίσχυση της αεροπορικής ασπίδας της Ουκρανίας», τού απάντησε ο κ. Ζελένσκι.

Η εκπαίδευση ουκρανών πιλότων στο αμερικανικής κατασκευής μαχητικό πολλαπλών ρόλων έχει αρχίσει από συμμαχία δυτικών κρατών. Το βασικό της στάδιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2023 ή τις αρχές του 2024.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατσαφάδος για Νέα Φιλαδέλφεια: Είναι θέμα τιμής να βρεθεί ο δολοφόνος του Μιχάλη

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη - Αρτοποιός: ένας “τεράστιος ανεμιστήρας” σπρώχνει τις φλόγες σε νέα μέτωπα

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ