Ερμού: Επίθεση με μαχαίρι μετά από καβγά

Ένας άνδρας στο νοσοκομείο κι ένας στο Τμήμα μετά από αιματηρό περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας.

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας άνδρας από το Πακιστάν από ομοεθνή του, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα κι ενώ ο δρόμος ήταν ακόμα γεμάτος με κόσμο.

Είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών και στο σημείο βρίσκονταν αστυνομικοί, που συνέλαβαν τον δράστη.

Ο 54χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

