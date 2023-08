Κόσμος

Τέξας: 18χρονος βίασε και στραγγάλισε 11χρονη - Την άφησε νεκρή κάτω από το κρεβάτι της

Ποιο ειναι το στοιχείο "κλειδί" που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του δράστη, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα του. Το μοιραίο τηλεφώνημα της μικρής στον μπαμπά της.

Ένας 18χρονος άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για τον βιασμό και τον φόνο της 11χρονης Μαρία Γκονζάλες που βρέθηκε από τον πατέρα της στραγγαλισμένη κάτω από το κρεβάτι της στην Πασαντίνα του Τέξας.

Ο Χουάν Κάρλος Ροντρίγκεζ, μετανάστης από τη Γουατεμάλα, είχε εξαφανιστεί εδώ και περίπου μια εβδομάδα μετά το σοκαριστικό περιστατικό στις 12 Αυγούστου. Τελικά, οι αστυνομικές Αρχές τον εντόπισαν στη Λουιζιάνα το περασμένο Σάββατο και ομολόγησε το έγκλημα.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο 18χρονος είχε διασχίσει τα σύνορα του Μεξικό με τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιανουάριο, είχε παραδοθεί στις Αρχές και έπειτα αφέθηκε ελεύθερος. Τους τελευταίους μήνες ζούσε στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα με τη Μαρία και τον πατέρα της έξω από το Χιούστον.

Ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψή του ήταν το κλειδί του διαμερίσματός του, που του είχε πέσει στο σπίτι του θύματος κατά τη σοκαριστική επίθεση. Όπως όλοι οι κάτοικοι του κτιρίου που έμενε το θύμα, ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, όμως στη συνέχεια είπε σε έναν συγκάτοικό του ότι έπρεπε να πάει σε άλλη πόλη για δουλειά και εξαφανίστηκε.

«Είμαστε ευγνώμονες για το γεγονός ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει κακό σε κανένα άλλο παιδί. Ζητούμε από τους αρμόδιους να αποδοθεί δικαιοσύνη» ήταν η δήλωση της οικογένειας της Μαρίας Γκονζάλες μετά τη σύλληψη του δράστη.

Η 11χρονη Μαρία βρέθηκε νεκρή λίγες ώρες αφότου είχε ειδοποιήσει τον μπαμπά της ότι κάποιος χτυπούσε την πόρτα του διαμερίσματος όπου διέμεναν οι δυο τους.

Ο 32χρονος Καρμέλο Γκονζάλες είπε στο Fox 26 ότι είχε μόλις φτάσει στη δουλειά του το πρωί της 12ης Αυγούστου, όταν έλαβε ένα μήνυμα από την κόρη του ότι κάποιος χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού τους στην πόλη Πασαντίνα. «Της είπα να μην ανοίξει την πόρτα επειδή μόλις έφτασα στη δουλειά, και εκείνη μου απάντησε ότι θα έμενε ξαπλωμένη στο κρεβάτι».

Σύμφωνα τον Αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, Τζος Μπρούγκερ, ο πατέρας της μικρούλας προσπάθησε αργότερα να επικοινωνήσει μαζί της, όμως εκείνη δεν απαντούσε. Έτσι ζήτησε από συγγενείς που μένουν στο ίδιο κτίριο να πάνε να ελέγξουν τι συνέβαινε. Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, η εξώπορτα ήταν κλειστή αλλά ξεκλείδωτη. Αφού μπήκαν μέσα και έριξαν μια βιαστική ματιά στο χώρο, χωρίς να εντοπίσουν την 11χρονη, κάλεσαν τον 32χρονο και του είπαν ότι η κόρη του ήταν άφαντη.

Ο ανήσυχος πατέρας έφτασε στο σπίτι γύρω στις 3 το μεσημέρι, περίπου πέντε ώρες μετά το τελευταίο μήνυμα από το κορίτσι, και άρχισε να ψάχνει τα δωμάτια. Τότε ήταν που ανακάλυψε το άψυχο κορμάκι της κόρης του κάτω από το κρεβάτι του. «Άφησαν το κοριτσάκι μου κάτω από το κρεβάτι μέσα σε μια πλαστική σακούλα» είπε ο Γκονζάλες στο τοπικό site. Όπως έδειξε η εξέταση της σορού, το κοριτσάκι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά πριν την στραγγαλίσουν, ενώ είχε δεχτεί και ένα δυνατό χτύπημα με αμβλύ όργανο στο κεφάλι.

Οι Αρχές πίστευαν από την αρχή ότι το κοριτσάκι γνώριζε πιθανότατα τον δράστη, αφού δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης στο σπίτι. Όπως φαίνεται, ο συλληφθείς γνώριζε και το ωράριο του πατέρα, αφού εμφανίστηκε στην πόρτα μόλις μισή ώρα αφότου είχε αναχωρήσει από το σπίτι και έφτανε στη δουλειά.

Ο Γκονζάλες και η κορούλα του ήρθαν πριν από 4 χρόνια στις ΗΠΑ και έμεναν μόνοι τους στο διαμέρισμα, ενώ η μητέρα της μικρής Μαρίας πιστεύεται ότι βρίσκεται στη Γουατεμάλα.

