Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: το τελικό σενάριο για την φορολόγηση τους

Σε ποια λύση φαίνεται πως καταλήγει το Υπ. Εργασίας. Ο ρόλος του ΕΦΚΑ και το πρόβλημα με την ΑΑΔΕ. Τι θα ισχύει για μισθωτούς και τι για μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Μέσω των ασφαλιστικών εισφορών θα παρακρατείται από το 2024 και εφεξής η ειδική εισφορά εργασίας συνταξιούχων που θα αντικαταστήσει το πέναλτι 30% στη σύνταξη.

Η τελική διάταξη θα περιληφθεί -εκτός απροόπτου- στο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Σεπτέμβριο. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχωρούν στις αναγκαίες δημοσιονομικές μετρήσεις, ώστε το τελικό ποσοστό που θα αποφασιστεί να οδηγεί σε σημαντική ελάφρυνση των εργαζόμενων συνταξιούχων, με στόχο αφενός να μειωθεί το φαινόμενο της μαύρης, ανασφάλιστης εργασίας και αφετέρου να δοθεί κίνητρο προς τους συνταξιούχους να καλύψουν τα μεγάλα κενά που παρατηρούνται στην εγχώρια αγορά εργασίας. Στην εξίσωση βέβαια θα πρέπει να μπει και το έλλειμμα στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, που εκ των πραγμάτων θα δημιουργηθεί εξαιτίας αυτής της ελάφρυνσης.

Το τελικό ποσοστό, σύμφωνα με πληροφορίες, κυμαίνεται μεταξύ 10% και 15% επιπροσθέτως των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Στην περίπτωση των μη μισθωτών, οι οποίοι επιλέγουν μόνοι τους την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να ενταχθούν, το επικρατέστερο σενάριο είναι ένα επιπλέον ποσό της τάξης του 50% της ασφαλιστικής κατηγορίας επιλογής του συνταξιούχου. Η παρακράτηση του ποσού θα γίνεται από τον εργοδότη, μετά από σχετική δήλωση του συνταξιούχου, και θα καταβάλλεται στον ΕΦΚΑ μαζί με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εισφορές.

Στην περίπτωση μη μισθωτής εργασίας, η πληρωμή θα γίνεται απευθείας από τον συνταξιούχο, παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές της κατηγορίας που έχει επιλέξει.

Το «πέναλτι» στη σύνταξη, ήτοι η περικοπή της τάξης του 30% τόσο σε κύριες όσο και επικουρικές συντάξεις, θα καταργηθεί.

Τόσο η κατάργηση του πέναλτι όσο και η νέα ειδική εισφορά θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις αρχές του 2024 και όχι από την ψήφιση του σχετικού νόμου, καθώς εκτιμάται ότι απαιτείται η δημιουργία ειδικού λογισμικού στον ΕΦΚΑ, ξεχωριστή για τους μισθωτούς και για τους αυτοαπασχολούμενους.

Αν και αρχικά είχε εξεταστεί το σενάριο η ειδική κράτηση να γίνεται από τη φορολογική διοίκηση και στη συνέχεια να καταβάλλεται στον ΕΦΚΑ, τελικά εγκαταλείφθηκε καθώς θα δημιουργούσε δημοσιονομικό κενό στον φορέα για τουλάχιστον 1,5 χρόνο, έως ότου η ΑΑΔΕ να εκκαθαρίσει τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Όπως επίσης δεν θα ισχύσει και «κόφτης» προς τα κάτω στην παρακράτηση, ώστε αυτή να μην επιβάλλεται σε εισοδήματα έως 413 ευρώ τον μήνα (μία εθνική σύνταξη) και 4.956 ευρώ τον χρόνο.

Στον αντίποδα, φαίνεται πως παραμένει στο τραπέζι το σενάριο να υπάρξει «κόφτης» προς τα πάνω, ώστε η μηνιαία εισφορά να μην υπερβαίνει σε ποσό τα 413 ευρώ τον μήνα (μία εθνική σύνταξη).

Το εργασιακό σχέδιο νόμου αναμένεται να δοθεί εντός της εβδομάδας στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Όμως, η διάταξη για την απασχόληση συνταξιούχων δεν εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη. Θα προσαρτηθεί στο τελικό κείμενο, όπως αυτό κατατεθεί στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου.

