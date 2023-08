Πολιτική

Μπελέρης: Συνεχίζεται η προφυλάκισή του

Παραμένει προφυλακισμένος ο εκλεγμένος δήμαρχος της Χειμάρρας.

Το ειδικό δικαστήριο για την πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος των Τιράνων απέρριψε σήμερα το νέο αίτημα των δικηγόρων του δημάρχου Χειμάρρας κ. Φρέντυ Μπελέρη για αντικατάσταση της προφυλάκισης του με άλλα περιοριστικά μέτρα, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να ορκιστεί και να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του.

Ο κ. Μπελέρης παραμένει επί τρίμηνο προφυλακισμένος, γεγονός που του στερεί την δυνατότητα ορκωμοσίας του στο δημαρχιακό αξίωμα, με την προθεσμία επ αυτού να εκπνέει.

