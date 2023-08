Πολιτική

Υποψηφιότητα Κασιδιάρη: Στα “μαχαίρια” η αντιπολίτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την υποψηφιότητα του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη.

-

Βολές στην κυβέρνηση και τον Κώστα Μπακογιάννη εξαπολύθηκαν από τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ για το δήμο Αθηναίων, Κώστα Ζαχαριάδη, για την υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη για το ίδιο αξιώμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση νόμου για τον αποκλεισμό του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

«Η υποψηφιότητά για τον δήμο της Αθήνας , του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και έγκλειστου στις φυλακές Δομοκού, Ηλία Κασιδιάρη φέρνει το πολιτικό σύστημα, τους αυτοδιοικητικούς σχηματισμούς αλλά και την κοινωνία των δημοκρατικών πολιτών μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις και διλήμματα.

Είναι σαφές ότι η προεκλογική ρύθμιση στο παρά πέντε των εκλογών που ψήφισε η ΝΔ μαζί με το ΠΑΣΟΚ εκ του αποτελέσματος απέτυχε. Η παρουσία των «Σπαρτιατών» στη Βουλή το αποδεικνύει. Η απόφαση της κυβέρνησης να μην κατατεθεί σχέδιο νόμου για απαγόρευση καθόδου καταδικασμένων ναζιστών σε δήμο ή περιφέρεια είναι επίσης λάθος, πάνω σε ένα προηγούμενο λάθος. Το επιχείρημα «θα τεθεί σε αργία αν εκλεγεί» αφού έτσι προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, έπρεπε κατά μείζονα λόγο να οδηγήσει σε αποκλεισμό και όχι να επιτρέπει κηρύγματα μίσους και σκοταδισμού στην πόλη που γέννησε τη Δημοκρατία και βρέθηκε υπό ναζιστική κατοχή την περίοδο 1941-1944, όπως συμβαίνει σήμερα στη Βουλή.

Το πολιτικό σύστημα πρέπει να έχει ενιαίους κανόνες και θεσμική συνέχεια. Με κανέναν τρόπο δεν είναι αποδεκτό το πολιτικό σύστημα να επιτρέπει στους καταδικασμένους ναζί να τίθενται στη λαϊκή ετυμηγορία σε κάποιες κάλπες (αυτοδιοίκηση) και σε κάποιες άλλες όχι (βουλευτικές εκλογές). Τι θα γίνει στις ευρωπαϊκές εκλογές;

Η υποψηφιότητα αυτή είναι ενδεχόμενο, να δώσει δυναμική και σε άλλες παρατάξεις πανελλαδικά ως «υποψηφιότητα σημαία». Ακόμα και αν τεθεί σε αργία η σπορά του θα βρεθεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς οι δημοτικοί και οι διαμερισματικοί σύμβουλοι που θα εκλέξει δεν θα τεθούν σε αργία αλλά θα λειτουργούν στο όνομα του αρχηγού τους.

Δεν είναι η ώρα για μικροπολιτική αντιπαράθεση αλλά για θεσμική θωράκιση του πολιτικού συστήματος με ενιαίους κανόνες. Απαιτούνται πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα ώστε να υπάρξει μια πάγια ρύθμιση, που δεν θα επιτρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες.

Ενιαίοι κανόνες, όχι a la carte αποφάσεις, όχι μικροπολιτική με τους καταδικασμένους – φυλακισμένους ναζί. Αυτό μπορεί να είναι αναμφίβολα ένα πεδίο πολιτικής συνεννόησης των δημοκρατικών δημοτικών παρατάξεων, αρκεί και να το θέλουν και να το πιστεύουν.

Ο κ. Μπακογιάννης πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από συνθήματα και επικοινωνία για τους ναζί. Πρέπει να μας πει αν συμφωνεί ή διαφωνεί με τις πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν. Οφείλει να πάρει θέση. Η Δημοκρατία δεν φοβάται τους ναζιστές, οφείλει όμως να προστατεύσει την κοινωνία και τον εαυτό της απ’ αυτούς», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τον αποκλεισμό του Κασιδιάρη

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε πρόταση Νόμου για τον αποκλεισμό του καταδικασθέντα Ηλία Κασιδιάρη και συνδυασμών που υποκρύπτουν εγκληματική οργάνωση από τις προσεχείς Αυτοδιοικητικές εκλογές, τον Οκτώβριο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, «στόχος της κατατεθείσας πρότασης νόμου είναι η αποτροπή χρησιμοποίησης των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης από συνδυασμούς, που αποτελούν τον μανδύα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ο στόχος αυτός ξεπερνά κατά πολύ τις κομματικές αντιπαραθέσεις και αφορά στον ίδιο τον πυρήνα της προστασίας των θεσμών και της Δημοκρατίας».

Καλεί όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου να τη στηρίξουν και ιδίως η Κυβέρνηση, την οποία, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «παρακολουθεί για άλλη μια φορά αμέτοχη τις εξελίξεις κι οφείλει να μας εξηγήσει ακολουθώντας ποια σκοπιμότητα κωφεύει ως προς την ανάγκη λήψης μιας τέτοιας νομοθετικής πρωτοβουλίας, τη στιγμή μάλιστα που είχε ψηφίσει την αντίστοιχη πρωτοβουλία σε επίπεδο εθνικών εκλογών και δεδομένου πως όσον αφορά στις Αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ο εκλογικός νομοθέτης έχει περιθώρια μεγαλύτερης διακριτικής ευχέρειας κατά τον καθορισμό των κωλυμάτων εκλογιμότητας σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, κατά το άρθρο 102 §2 του Συντάγματος».

Επισημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «βρίσκεται αταλάντευτα εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή του αγώνα απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις, που κρύβονται κάτω από τον μανδύα της δήθεν πολιτικής δράσης. Η άμυνα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεσμών αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια τη μόνη μας πυξίδα, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «με απόλυτη συνέπεια προς τη διαχρονική μας στάση ευθύνης, αναλαμβάνουμε σήμερα την πρωτοβουλία της κατάθεσης πρότασης νόμου για τον αποκλεισμό συνδυασμού των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών των οποίων ο υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης ή ο πραγματικός επικεφαλής έχει καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των Κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης».

Πρόκειται για μεταφορά στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της λογικής αλλά και της διατύπωσης του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για τα πολιτικά κόμματα. Επισημαίνει ότι ο Αρειος Πάγος (Α΄ Πολιτικό Τμήμα) έχει αποδεχθεί στις δύο αποφάσεις του, υπ' αριθμόν 8/2023 και 95/2023, πώς ο εκλογικός νομοθέτης έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει τη χρήση των δικαιωμάτων εκλογικής συμμετοχής με σκοπό τη διάβρωση των φιλελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών.

«Οποιαδήποτε κυβερνητική στάση ανοχής απέναντι σε νεοναζιστικά εγκληματικά μορφώματα, που θέλουν να διαβρώσουν τους θεσμούς και τις διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστά ανεπίτρεπτη αλλά δυστυχώς όχι ανεξήγητη υποχώρηση και αποδεικνύει ότι για κάποιους η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι a la carte, με αποκλειστικό γνώμονα τις εκάστοτε εκλογικές σκοπιμότητες», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Υπερήλικας ο οδηγός που σκότωσε τον 40χρονο στην παραλιακή (εικόνες)

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ

Ερμού: Επίθεση με μαχαίρι μετά από καβγά