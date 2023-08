Οικονομία

Ρεύμα: Τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου φέρνουν αυξήσεις

Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες εταιρείες προμήθειας ανακοινώνοντας τις τιμές για το Σεπτέμβριο.

Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες εταιρείες προμήθειας ρεύματος ανακοινώνοντας τις τιμές για το Σεπτέμβριο, με την έχουσα ηγετική θέση ΔΕΗ, να κρατάει σταθερό το βασικό της τιμολόγιο Γ1/Ν1 για τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου, αλλά και άλλους προμηθευτές να παρουσιάζουν νέα προϊόντα, αλλά και γενναίες εκπτώσεις, με τιμές, όπως ήταν προ κρίσης.

Αναλυτικά, η ΔΕΗ έδωσε τιμή στα 15,5 λεπτά/KWh για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες και 16,7 λεπτά για πάνω από αυτό το όριο, ενώ η χρέωση κατά τη νύχτα είναι 11,4 λεπτά/KWh. Στο προϊόν ΔΕΗ myHome 4All, που προωθείται εσχάτως δυναμικά από την μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας στη λιανική ρεύματος, η χρέωση για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης διατηρείται στα 15 λεπτά ανά KWh. Πάνω από το συγκεκριμένο όριο, κάθε κιλοβατώρα θα χρεώνεται με 20,6 λεπτά του ευρώ ανά KWh, όπως και τώρα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο τέταρτος συνεχόμενος μήνας, που η ΔΕΗ κρατά σταθερό το βασικό της τιμολόγιο (Γ1 Οικιακό).

Οι ιδιώτες προμηθευτές Στο μεταξύ, μεταξύ 8 και 19,6 λεπτών ανά κιλοβατώρα κινούνται οι τιμές που έδωσαν οι άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Η μέση χρέωση διαμορφώνεται στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αυξημένη κατά 8% σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν ήταν 12,8 λεπτά ανά kWh. Συνολικά, πάντως, οι τιμές που έδωσαν οι προμηθευτές είναι ανοδικές αν και υπάρχουν επιμέρους προϊόντα με τιμολογήσεις που «θυμίζουν» τα προ κρίσης επίπεδα. Ειδικότερα: Η Protergia ανακοίνωσε χρέωση 18,28 λεπτά του ευρώ ανά kWh στο πρόγραμμα Οικιακό MVP Reward. Η τιμή είναι αυξημένη κατά 8% έναντι του τιμολογίου Αυγούστου, ωστόσο με την έκπτωση συνέπειας η τιμή διαμορφώνεται στα 12,28 λεπτά του ευρώ. Στο πρόγραμμα Protergia Οικιακό Value της εταιρείας, η χρέωση είναι 12,28 λεπτά του ευρώ ανά kWh, με αύξηση 30%. Σημειώνεται ότι στο Protergia Οικιακό Value+, που η εταιρεία, μόλις, τοποθέτησε στην αγορά υπάρχει χρέωση 9,46 λεπτά ανά kWh.





, όσο και τον Αύγουστο. H Volton, ανακοίνωσε το οικιακό τιμολόγιο ρεύματος για τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, παραμένοντας σταθερές για τον επόμενο μήνα. Η τελική χρέωση στο πρόγραμμα Volton Energy Control διαμορφώνεται στα 0,0945€ ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας 25% (στα 0,1260€ χωρίς την έκπτωση συνέπειας). Το πρόγραμμα Volton Energy Control προσφέρεται και για παροχές επαγγελματικής χρήσης με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA. Η χονδρεμπορική αγορά Στο μεταξύ πάνω από τα 100 ευρώ κινείται για άλλη μια μέρα η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφοντας άλμα της τάξης του 28%. Ειδικότερα, στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας η μέση χονδρεμπορική τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για σήμερα Δευτέρα 21 Αυγούστου διαμορφώνεται στα 111,44 ευρώ ανά μεγαβατώρα αυξημένη κατά 28,05% σε σχέση με την Κυριακή όπου ήταν στα 87,03 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής η συμμετοχή των ΑΠΕ είναι πάνω από το μισό, αυξημένο μερίδιο κατέχει το φυσικό αέριο ενώ μηδενική είναι η συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή. Ετσι, η συμμετοχή των ΑΠΕ ανέρχεται στο 50,75%, του φυσικού αερίου στο 30,46% ενώ οι εισαγωγές ανέρχονται σε 8,46%. Στο 5,76% ανέρχεται η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών. Η συνολική ζήτηση έφτασε στις 383 GWh. Η υψηλότερη τιμή στη διάρκεια του 24ωρου έφτασε στα 211,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα και η χαμηλότερη στα 69,34 ευρώ. Η μέση τιμή, σε μηνιαία βάση διαμορφώνεται στα 94,37 ευρώ/MWh. Ήδη, η αύξηση των τιμών αερίου που καταγράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες αναμένεται να ωθήσει προς τα πάνω τις χονδρεμπορικές τιμές για τον Σεπτέμβριο, κάτι που, όπως τονίζεται, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί, έστω κι αν ο «παράγων ΑΠΕ» λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις ως «φρένο» στην άνοδο, ωστόσο δεν μπορεί να προβλεφθεί ο ρόλος του με ακρίβεια. Υπενθυμίζεται ότι η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για τον Ιούνιο στην Ελλάδα ήταν στα 91,49 ευρώ/MWh και αυξήθηκε στα 112,68 ευρώ/MWh τον Ιούλιο. Σημειώνεται ότι οι υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου δεν ευνόησαν τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, ενώ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ενισχύθηκαν οι εισαγωγές. Έτσι η συμμετοχή των ΑΠΕ τον Ιούνιο ήταν στο 33,58% και μειώθηκε στο 26,94% τον Ιούλιο. Αντιστρόφως οι εισαγωγές από 14,31% τον Ιούνιο αυξήθηκαν σε 17,77% τον Ιούλιο. Υψηλή, επίσης, ήταν η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής και διαμορφώθηκε σε 35,31% τον Ιούνιο και 37,27% τον Ιούλιο. Αντίθετα η συμμετοχή της λιγνιτικής παραγωγής διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 5,58% τον Ιούνιο και στο 6,47% τον Ιούλιο. Για τον Αύγουστο πάντως η συμμετοχή των ΑΠΕ είναι αυξημένη, λόγω των ανέμων, με παράλληλη μείωση σε κάποιες μέρες του ρόλου του φυσικού αερίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τη Δευτέρα 14/8, οι ΑΠΕ κατείχαν το 46,15%, ακολούθησε το φυσικό αέριο με 22,71% και στη συνέχεια οι εισαγωγές με 12,44%, τα υδροηλεκτρικά με 7,74% και ο λιγνίτης με 5,95%. Πάντως το περασμένο Σαββατοκύριακο οι τιμές λόγω μειωμένης ζήτησης, αλλά και απόλυτης κυριαρχίας των ΑΠΕ, διολίσθησαν σε ένα από τα χαμηλότερα σημεία τους για φέτος. Συγκεκριμένα την Κυριακή 13 Αυγούστου η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησε στα 53,30 ευρώ/MWh ενώ για 5 περίπου ώρες στο διάστημα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 περίπου το μεσημέρι η χαμηλότερη τιμή ήταν μηδενική και η υψηλότερη στα 120 ευρώ/MWh. Πηγή: Reporter.gr

