Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ασπρόπυργου το μεσημέρι της Δευτέρας.

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Ασπρόπυργο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στη θέση Μάνδρα Στάμου.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δέκα οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου.

#Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στη θέση Μάνδρα Στάμου στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 10 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2023

Έξέλιξη: λίγο πριν τι2 6 το απόγευμα της Δευτέρας ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική ότι η πυρκαγιά στη θέση Μάνδρα Στάμου στον Ασπρόπυργο Αττικής τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

