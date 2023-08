Κοινωνία

Διάρρηξη στο Παλαιό Φάληρο με μεγάλη λεία

Η καταγγελία του θύματος και οι έρευνες των Αρχών.

Διάρρηξη σημειώθηκε σε κατοικία στο Παλαιό Φάληρο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Όπως καταγγέλλει 48χρονη στις Αρχές, άγνωστοι μπήκαν στις 2:10 τα ξημερώματα στο σπίτι της και της αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 17.000 ευρώ και ένα Rolex απροσδιόριστης αξίας.

Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

