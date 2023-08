Καιρός

Καιρός: Μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη

Σε ανάλογα επίπεδα με τη Δευτέρα θα κινηθεί η θερμοκρασία. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για την Τρίτη 22 Αυγούστου προβλέπετα γενικά αίθριος καιρός με μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία ια κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνεόυν βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θεμροκρασία θα κυανθεί από 21 έως 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 και τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στς Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. Στην Κρήτη από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στα δυτικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες . διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θεροκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για την Τετάρτη 23 Αυγούστου

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως της βορειοδυτικής χώρας, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως προς τις μέγιστες τιμές στους 32 με 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

