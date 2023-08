Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Κορίνθου: Νεαρός εισέβαλλε με μπιτόνι βενζίνης και καπνογόνο στα επείγοντα

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του νεαρού άντρα, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε εξεταστεί από γιατρούς.

-

Πανικός επικράτησε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όταν άντρας ο οποίος νωρίτερα είχε εξεταστεί, εισέβαλε στη πτέρυγα των επειγόντων με μπιτόνι βενζίνης και καπνογόνο, εκτοξεύοντας απειλές κατά των γιατρών, υποστηρίζοντας πως θα βάλει φωτιά και θα τους κάψει.

Οι πιο ψύχραιμοι γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς, προσπάθησαν να πείσουν τον 25χρονο να αφήσει το μπιτόνι βενζίνης, ωστόσο, ο ίδιος συνέχιζε τις απειλές και έτσι κλήθηκε η Αστυνομία.

Στην παρουσία των αστυνομικών, ο δράστης άφησε το μπιτόνι και το καπνογόνο και τράπηκε σε φυγή. Ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό, με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν και να του περνούν χειροπέδες.

O Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος αναφέρθηκε στο εν λόγω περιστατικό, στις εκτός ορίων εφημερίες αλλά και στην υποστελέχωση, που δημιουργεί αναμονή, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να χάνουν την υπομονή τους και να προκαλούν εντάσεις.

Πηγή: korinthostv.gr

