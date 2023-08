Πολιτική

Μητσοτάκης – Πλένκοβιτς: Τι είπαν για τις προφυλακίσεις των Κροατών οπαδών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Κροάτη ομόλογο του, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή.

-

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός της Κροατίας εξέφρασε στον Πρωθυπουργό τα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή στη Νέα Φιλαδέλφεια και την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Σχετικά με το ζήτημα της προσωρινής κράτησης Κροατών, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να βρίσκονται σε επικοινωνία για σχετική ενημέρωση.

Οι δύο ηγέτες εξάλλου αντάλλαξαν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο τα Δυτικά Βαλκάνια. Συζητήθηκαν ακόμη, θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Υπερήλικας ο οδηγός που σκότωσε τον 40χρονο στην παραλιακή (εικόνες)

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ

Ερμού: Επίθεση με μαχαίρι μετά από καβγά