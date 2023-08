Κοινωνία

Πατήσια – ληστεία σε βενζινάδικο: Χειροπέδες σε δυο νεαρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό και εντόπισαν τους ληστές στον Κεραμεικό.

-

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τα ξημερώματα της Κυριακής (20-8-2023) στην περιοχή του Κεραμεικού, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ, δύο άντρες, 22 και 23 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων, ενώ αναζητείται συνεργός τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το βράδυ του Σαββάτου (19-8-2023) οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι με αυτοκίνητο, μετέβησαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή των Πατησίων και με τη χρήση σωματικής βίας σε βάρος του υπαλλήλου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν το όχημα στην περιοχή του Κεραμεικού με επιβαίνοντες τους δύο εκ των τριών δραστών και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Υπερήλικας ο οδηγός που σκότωσε τον 40χρονο στην παραλιακή (εικόνες)

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ

Ερμού: Επίθεση με μαχαίρι μετά από καβγά