Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Μήνυμα του 112 για τους κατοίκους της πόλης

Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στην περιοχή για να συντονίσει τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει αυτή την ώρα στον Έβρο που πλήττεται από πυρκαγιές, όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Το κλιμάκιο αποτελείται από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας - Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για Θέματα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Μάνο Λογοθέτη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Βαγγέλη Γκουντούφα.

Παράλληλα να σημειωθεί ότι εστάλη μήνυμα από το 112 πριν από λίγο στους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης, το οποίο τους ενημερώνει ότι οι καπνοί από την δασική πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη κατευθύνονται προς την πόλη και τους συμβουλεύει να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα.

