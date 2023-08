Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: Η Ελλάδα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας

Κοινή Δήλωση της Ελλάδας και της Ουκρανίας για την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Σε δηλώσεις γύρω από τα θέματα, της ρωσικής εισβολής, και των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ουκρανίας, προχώρησαν τη Δευτέρα μετά από τη συνάντησή τους οι πρωθυπουργοί Ελλάδας και Ουκρανίας Κυριάκος Μητσοτάκης και Νολοντίμιρ Ζελένσκι αντίστοιχα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται στο έδαφος της Ουκρανίας πρέπει να βρουν τιμωρία από τη διεθνή Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση περιοχών της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Μια θέση δίπλα σας για εμάς είναι θέμα αρχής.

Ως χώρα είμαστε αντίθετοι σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σε κάθε παράνομο κατοχικό τετελεσμένο. Και η δική μας χώρα γνώρισε στο παρελθόν αναθεωρητισμό άλλων χωρών. Είμαστε στο πλευρό των Ουκρανών, γιατί οι δύο λαοί συνδέονται με μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς.

Η Μαριούπολη επί παραδείγματι είναι μια πόλη με ελληνικό όνομα και ελληνικό αίμα, αν σκεφτεί κανείς τα εγκλήματα που έχουν τελεστεί εκεί, αλλά και στην Οδησσό. Είμαστε συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες. Η αλληλεγγύη μας υπήρχε έμπρακτη εξ αρχής και θα συνεχιστεί.

Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, κυρίως στην Οδησσό. Θα κλείσω με μία φράση του διάσημου έλληνα συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη: “Μην καταδέχεσαι να ρωτάς αν νικήσουμε ή αν νικηθούμε, πολέμα”».

Από την πλευρά του ο κ. Ζελένσκι ανέφερε: «Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία με την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Ελλάδας για την εκπαίδευση των πιλότων των F16. Χρειαζόμαστε βοήθεια, για να είναι σταθερός ο διάδρομος για τα σιτηρά. Κρατώ την υπόσχεσή σας για τη συνδρομή στην ανοικοδόμηση της Οδησσού και σας ευχαριστώ θερμά γι’ αυτήν. Ευχαριστώ την Ελλάδα, ζήτω η Ουκρανία».

Εν συνεχεία οι δύο ηγέτες υπέγραψαν δημόσια, αναλυτική Κοινή Δήλωση προς τη διεθνή κοινότητα η οποία αναφέρει:

Κοινή Δήλωση της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για την ευρωατλαντική ενσωμάτωση της Ουκρανίας

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η εδραιωθείσα ικανότητα της ευρωατλαντικής κοινότητας να αντιμετωπίζει υπάρχουσες και πιθανές παγκόσμιες προκλήσεις και απειλές ασφαλείας,

Τονίζοντας ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί σημαντική απειλή για την ασφάλεια των Συμμάχων και για την ειρήνη και σταθερότητα του ευρω-ατλαντικού χώρου, όπως προβλέπει το Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ του 2022, το οποίο υιοθετήθηκε από τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στις 29 Ιουνίου 2022,

Υπενθυμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει τη σύγκρουση, δεν απειλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ρωσικές απειλές και εχθρικές ενέργειες με ενότητα και υπευθυνότητα, μεταξύ άλλων, μέσω της ενίσχυσης της αποτροπής και άμυνας όλων των Συμμάχων, μέσω της ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας και μέσω της υποστήριξης των εταίρων του προς αντιμετώπιση κακόβουλων παρεμβάσεων και επιθετικότητας,

Σημειώνοντας ότι, σε συνέχεια της Δήλωσης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη της 29 Ιουνίου 2022, οι Σύμμαχοι επιβεβαίωσαν με τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της 11ης Ιουλίου 2023 την πλήρη υποστήριξή τους στο εγγενές δικαίωμα της Ουκρανίας για αυτοάμυνα, όπως αυτό κατοχυρώνεται με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και τη σταθερή τους δέσμευση να αναβαθμίσουν περαιτέρω την πολιτική και πρακτική υποστήριξη προς την Ουκρανία όσο συνεχίζει να υπεραμύνεται της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της,

Αναφερόμενοι στο άρθρο 10 της Συνθήκης της Ουάσιγκτων για το ΝΑΤΟ, το οποίο ρητώς αναφέρει ότι μπορεί να προσκληθεί για να προσχωρήσει στη Συνθήκη οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος είναι σε θέση να προωθεί τις αρχές της Συνθήκης και να συμβάλλει στην ασφάλεια του Βορειοατλαντικού χώρου,

Σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα της Ουκρανίας ορίζει την πλήρη ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία ως στρατηγικό στόχο του κράτους,

Επισημαίνοντας την ουσιαστική συνεισφορά της Ουκρανίας στην ασφάλεια του Βορειοατλαντικού χώρου, ιδίως τις προσπάθειές της να αποτρέψει την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας,

Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή έκκληση προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, από 30 Σεπτεμβρίου 2022, του Προέδρου της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, του Προέδρου του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας Ruslan Stefanchuk, του Πρωθυπουργού της Ουκρανίας Denys Shmyhal, αφορώσα στην αίτηση της Ουκρανίας για κτήση ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ και

Σημειώνοντας την αταλάντευτη θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά τον στρατηγικό στόχο της Ουκρανίας για ευρωατλαντική ενσωμάτωση, σύμφωνα με όσα οι Σύμμαχοι συμφώνησαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους και με την Κοινή Δήλωση των G7,

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ουκρανία

- Καλωσορίζουν τα σημαντικά επιτεύγματα προόδου της Ουκρανίας στο δρόμο για την ευρωατλαντική ενσωμάτωση, ιδίως αναφορικά με την διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ που επιδεικνύουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο πεδίο της μάχης,

- Επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις κοινές προσπάθειες προς υποστήριξη της ενσωμάτωσης της Ουκρανίας στη Συμμαχία και εφαρμογής των προδιαγραφών του ΝΑΤΟ,

- Δηλώνουν τα ακόλουθα:

Η Ελληνική Δημοκρατία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική και υλική υποστήριξη της Συμμαχίας προς την Ουκρανία με σκοπό να διασφαλισθεί η ικανότητα της Ουκρανίας να υπεραμυνθεί αποτελεσματικά της επικράτειάς της, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα,

Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαιτέρως όλη την πολύτιμη πρακτική συνδρομή που της παρέχεται από την Ελληνική Δημοκρατία και τον λαό της προκειμένου ενισχυθούν οι αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας,

Η Ελληνική Δημοκρατία θα συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική, τεχνική, αμυντική και ανθρωπιστική υποστήριξη στην Ουκρανία,

Η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να συμμετάσχει μαζί με διεθνείς οργανισμούς, συμμάχους και εταίρους στην αποκατάσταση και ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Δηλώνουν ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα του ευρωατλαντικού χώρου και υποστηρίζουν πλήρως το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας ως το forum για την περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της εν εξελίξει συνεργασίας ώστε η Ουκρανία να βοηθηθεί να ολοκληρώσει την πορεία της προς την ευρωατλαντική οικογένεια.

Σημειώνουν ότι η Ελληνική Δημοκρατία υποστηρίζει την Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ όταν οι Σύμμαχοι συμφωνήσουν και οι προϋποθέσεις πληρωθούν, όπως ορίζει η Δήλωση της Συνόδου Κορυφής του Βίλνιους του ΝΑΤΟ.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2023.

