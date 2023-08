Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Ζελένσκι: Σας στηρίζουμε με κάθε τρόπο απέναντι στη ρωσική εισβολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αναφορές της Προέδρου στον πόλεμο, την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας αλλά και τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Ελλάδας.

-

Επίσημη συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η κ. Σακελλαροπούλου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ανέφερε:

"Κύριε Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Όταν τον περασμένο Νοέμβριο επισκέφθηκα το Κίεβο είχα την ευκαιρία να τονίσω, και θα το επαναλάβω και σήμερα,ότι η Ελλάδα στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται σταθερά στο πλευρό του γενναίου ουκρανικού λαού, που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας σας, απέναντι στον απρόκλητο και παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας.

Είχα επίσης την ευκαιρία, επισκεπτόμενη τις πόλεις κοντά στο Κίεβο, το Ιρπίν, την Μποροντιάνκα, την Μπούτσα, να διαπιστώσω με τα ίδια μου τα μάτια τις καταστροφικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής, αλλά και τη γενναιότητα του ουκρανικού λαού. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό και ανθρωπιστικό. Στο πλαίσιο πάντα του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζουμε την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Και βέβαια, όπως γνωρίζετε, η υποψηφιότητα της Ουκρανίας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηριχθεί από την πρώτη στιγμή και από την Ελλάδα και χαιρόμαστε που βλέπουμε την πρόοδο που κάνετε στα βήματα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. Και πάλι καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε".

Από την πλευρά του ο κ. Ζελένσκι σημείωσε:

"Χαίρομαι πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε που σας βλέπω. Για μένα ήταν υψηλή τιμή να σας συναντήσω στο Κίεβο τις δύσκολες στιγμές του πολέμου, έχετε δει την Μπούτσα, έχετε δει τις συνέπειες της τρομοκρατίας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια, λόγια υποστήριξης στην Ουκρανία και την υποστήριξη εκ μέρους σας των Ουκρανών που ήρθαν στην Ελλάδα κατά τον πόλεμο. Και πάντα στο πρόσωπο της Προέδρου, του Πρωθυπουργού και του Κοινοβουλίου βλέπουμε τηνυποστήριξη της Ουκρανίας σε πολλές κατευθύνσεις, της εδαφικής μας ακεραιότητας στον διεθνή στίβο, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών - πάντα αισθανόμαστε την υποστήριξή σας. Ξεχωριστά, θέλω να σας ευχαριστήσω για πάρα πολλές σημαντικές αποφάσεις, την εκπαίδευση των πιλότων μας των F16, τις ανθρωπιστικές αποστολές. Αυτό που μας χρειάζεται πραγματικά είναι η οικονομική υποστήριξη από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αμυνόμαστε στο έδαφός μας.

Ευχαριστώ που η Ελλάδα μπήκε στη φόρμουλα ειρήνης και υποστηρίζει τόσες ανθρωπιστικές κατευθύνσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε στην όμορφή σας χώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε διακοπές. Όταν θα νικήσουμε, οπωσδήποτε θα νικήσουμε, επειδή η αλήθεια είναι στο πλευρό μας, σίγουρα θα βρούμε χρόνο να έρθουμε στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Πύρινη κόλαση σε Εύβοια, Βοιωτία, Έβρο, Ροδόπη και Καβάλα (εικόνες)

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ

Λαγονήσι: Πέθανε ο πατέρας που προσπάθησε να σώσει τον γιό του από πνιγμό