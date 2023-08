Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο: Νεκρός στην Λευκίμμη

Σε ετοιμότητα οι Αρχές για την εκκένωση του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Τραγική εξέλιξη στον Έβρο, όπου μαίνεται η φωτιά, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετανάστης στην περιοχή Λευκίμμη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό,, προγραμματίζεται προληπτική εκκένωση του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Το ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Βόρειας Ελλάδας έχει ήδη θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλους τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς των όμορων νομών για την υποδοχή των ασθενών.

