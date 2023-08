Κόσμος

Ερντογάν για επεισόδιο στην Πύλα: Φταίει... ο ΟΗΕ

Ο Τούρκος ηγέτης μίλησε για "πληγωμένο κύρος" του ΟΗΕ. Πώς, από την άλλη, η Ρωσία "αδειάζει" την τουρκική πλευρά.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέρριψε σήμερα στην Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP) την ευθύνη για το επεισόδιο της Παρασκευής στη Νεκρή Ζώνη, κοντά στην Πύλα.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την παρέμβαση κυανόκρανων στην περιοχή. «Με την παρέμβασή τους εναντίον χωρικών και τις ανάρμοστες δηλώσεις τους, οι κυανόκρανοι υπονόμευσαν την αμεροληψία τους και την ήδη πληγωμένη φήμη τους», υποστήριξε ο Ερντογάν. Χαρακτήρισε επίσης «παράνομη και απάνθρωπη» την παρέμβαση κυανόκρανων που προσπάθησαν να εμποδίσουν την πρόσβαση Τουρκοκυπρίων στην περιοχή.

Τα επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στην Πύλα, εντός της Νεκρής Ζώνης που χωρίζει το ελεύθερο από το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Ήταν ένα από τα πιο σοβαρά επεισόδια που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι τέσσερις κυανόκρανοι τραυματίστηκαν και τα οχήματά τους υπέστησαν ζημιές, καθώς προσπαθούσαν να εμποδίσουν «μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες» κοντά στην Πύλα.

«Η κατάσταση είναι ήρεμη σήμερα μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας», δήλωσε σήμερα ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα κεκλεισμένων των θυρών για να εξετάσει το θέμα.

Η θέση της Ρωσίας

Ενδιαφέρον πάντως παρουσάζει το γεγονός ότι η Ρωσία εκφράζει σχετικά, την αντίθεσή της σε οποιαδήποττε βίαιη ενέργεια εναντίον εκπροσώπων του ΟΗΕ, προειδοποιεί για τους κινδύνους που εγκυμονεί τυχόν αγνόηση τέτοιων περιστατικών και διαβεβαιώνει ότι η σημερινή τοποθέτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα αντικατοπτρίζει και τη ρωσική άποψη, σύμφωνα με απάντηση της επίσημης εκπροσώπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα, σε ερώτηση του ΚΥΠΕ.

«Πάντοτε τασσόμασταν κατά οποιωνδήποτε βίαιων ενεργειών εναντίον εκπροσώπων του ΟΗΕ, είτε πρόκειται για στρατιωτικό, αστυνομικό ή πολιτικό προσωπικό», είπε η κ. Ζαχάροβα, προσθέτοντας ότι το περιστατικό εντός της νεκρής ζώνης της Κύπρου «δεν αποτελεί εξαίρεση».





