Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Εκκένωση του Νοσοκομείου

Σε εφαρμογή το σχέδιο εκκένωσης του θεραπευτηρίου. Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό,, προγραμματίζεται προληπτική εκκένωση του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Το ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Βόρειας Ελλάδας έχει ήδη θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλους τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς των όμορων νομών για την υποδοχή των ασθενών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Υγείας, ο υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για τα νοσοκομεία, Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, μεταβαίνουν στην Αλεξανδρούπολη καθώς προετοιμάζεται η εκκένωση του Νοσοκομείου.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι παρά το σχέδιο εκκένωσης το Νοσοκομείο δεν κινδυνεύει, αλλά όλα γίνονται για προληπτικούς λόγους.

Τέλος, αναφέρουν ότι υπάρχει σχέδιο και είναι γνωστό ήδη το που θα πάνε οι ασθενείς σε περίπτωση εκκένωσης, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν το που.

Η εκκένωση του Νοσοκομείου την οποία είχε προαναγγείλει ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος ξεκίνησε αργά το βράδυ της Δευτέρας και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η μεταφορά των ασθενών , όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, γίνεται με ασθενοφόρα που έχει διαθέσει το Υπουργείο Υγείας και με την συνδρομή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή για αυτό το σκοπό.

ΠΟΕΔΗΝ: Η σκέψη μας αυτές τις στιγμές στο Νοσοκομείο που εκκενώνεται από ασθενείς

Σε ανακοίνωση της η ΠΟΕΔΗΝ, αναφέρει τα εξής: Η σκέψη μας αυτές τις στιγμές βρίσκεται στη μεγάλη προσπάθεια να εκκενωθεί το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ένα τεράστιο τριτοβάθμιο Νοσοκομείο από το κίνδυνο της πυρκαγιάς.

Όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου κάθε ειδικότητας, διοίκηση, εκαβ, υγειονομικές αρχές προσέτρεξαν στο νοσοκομείο και συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις για τη γρήγορη εκκένωση του νοσοκομείου.

Ασθενείς που η κατάσταση τους είναι ελεγχόμενη πήραν εξιτήριο και έφυγαν ήδη από το νοσοκομείο με πούλμαν. Κατακεκλιμένοι ασθενείς που χρήζουν παρακολούθησης κατευθύνονται προς το λιμάνι για να διανυκτερεύσουν σε πλοίο με ιατρική παρακολούθηση. Το δυσκολότερο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι οι διακομιδές ασθενών σε βαριά κατάσταση σε άλλα νοσοκομεία. Δεν είναι εύκολο να διακομισθούν 10 διασωληνωμένοι ασθενείς με τα ειδικά ασθενοφόρα μονάδες του ΕΚΑΒ. Τα νοσηλευόμενα παιδάκια πήραν εξιτήριο εκτός από ένα που θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Καλή επιτυχία. ΜΠΡΑΒΟ .ΔΥΝΑΜΗ συνάδελφοι. Την ώρα που καίγονται οι περιουσίες σας βρίσκεσθαι στο καθήκον για να σώσετε ασθενείς.

