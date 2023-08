Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: ένοπλοι “γάζωσαν” άνδρα μέσα από αυτοκίνητο

Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, «γάζωσαν» έναν άντρα στη μέση του δρόμου.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός αλλοδαπού και τον τραυμάτισαν.

Ο τραυματίας εντοπίστηκε στη Μιχαήλ Βόδα απ’ όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει δεχθεί αρκετούς πυροβολισμούς και η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

