Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Σε πλοίο στο λιμάνι ασθενείς του νοσοκομείου μετά την εκκένωση (βίντεο)

Πρώτα απομακρύνθηκαν 12 νεογνά. Έφυγαν με ίδια μέσα όσοι μπορούσαν να πάρουν εξιτήριο

Εκκενώθηκε το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, απόφαση που ελήφθη παρουσία του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους και του προέδρου του ΕΚΑΒ Νίκου Παπαευσταθίου, οι οποίοι μετέβησαν στην πόλη το βράδυ της Δευτέρας (21/8).

Στην απόφαση μεταφοράς των ασθενών με ασθενοφόρα σε υγειονομικές μονάδες εντός της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας οδήγησε η εξάπλωση της πυρκαγιάς η οποία από τα ξημερώματα του Σαββάτου επελαύνει σε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τις φλόγες να είναι ορατές μετά τη 01.00 στην ευρύτερη περιοχή του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Συνδράμουν, συνολικά, 30 ασθενοφόρα από Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Καβάλα, Ξάνθη, Διδυμότειχο, Θεσσαλονίκη καθώς και επιπλέον, 3 στρατιωτικά υπό το συντονισμό του προέδρου του ΕΚΑΒ Νίκου Παπαευσταθίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του e-evros.gr από το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το «Αδαμάντιος Κοραής» έχει μετατραπεί σε προσωρινό νοσοκομείο μετά την εκκένωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της πόλης (ΠΓΝΑ). Σύμφωνα με την ΕΡΤ συνολικά 90 ασθενεις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο ferry boat «Αδαμάντιος Κοραής» στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Στον εξωτερικό χώρο έχουν στηθεί τέντες για τα σοβαρά περιστατικά, ενώ τα καταστρώματα του πλοίου έχουν μετατραπεί σε θαλάμους. Υπεράνθρωπη προσπάθεια από γιατρούς, νοσηλευτές και δεκάδες διασώστες που μετέφεραν ασθενείς.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης έχουν απομακρυνθεί πάνω από 200 ασθενείς. Στο νοσοκομείο της Καβάλας θα μεταφερθούν τα βρέφη, στο νοσοκομείο Ξάνθης οι έγκυες, ενώ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κάποιοι ασθενείς θα μεταφερθούν και σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα ήταν η μεταφορά των ασθενών που βρίσκονταν στις ΜΕΘ του νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το radioevros.gr, άρχισε να καταφθάνει στην Αλεξανδρούπολη η πυροσβεστική δύναμη από τη Ρουμανία.