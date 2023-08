Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη – Νοσηλευτής: Υπήρχαν λάθη και παραλείψεις στην εκκένωση του νοσοκομείου

Νοσηλευτής που συμμετείχε στην επιχείρηση εκκένωσης του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης περιέγραψε τις δραματικές συνθήκες που έζησε.

Τις δραματικές συνθήκες εκκένωσης του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης περιέγραψε νοσηλευτής του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας να πρέπει να μεταφερθούν ασθενείς που ήταν αδύνατο να μεταφερθούν και γρήγορα», είπε ο Χριστόδουλος Μεντίζης, τονίζοντας ότι, με τις φλόγες που ήταν κοντά στο νοσοκομείο απέκτησαν δύσπνοια και οι ίδιοι που έκαναν την εκκένωση.

«Όλος ο σχεδιασμός είχε λάθη και παραλείψεις», υπογράμμισε ο Χ. Μεντίζης και είπε πιο συγκεκριμένα ότι ενημερώθηκαν στις 20:30 να είναι stand by «είχαμε ενημερωθεί για κάποιες γενικές αρχές για το πώς πρέπει να δράσουμε, όμως υπήρχαν τέτοιες παραλείψεις, που εγώ στις 4:30 που έφυγα είχαν μείνει 12 ασθενείς στην πόρτα του νοσοκομείου, υπήρχε συνωστισμός από ασθενοφόρα».

Ο σχεδιασμός προέβλεπε να φύγουν πρώτα όσοι ασθενείς μπορούσαν να περπατήσουν κι έπειτα όσοι δεν μπορούσαν και μετά οι ασθενείς των ΜΕΘ κι εκείνοι που είχαν ανάγκη παροχής οξυγόνου.

Όπως είπε όμως, στις 12:30 έκλεισε η Εγνατία κι όσοι ασθενείς θα πήγαιναν σε άλλα νοσοκομεία, πήγαν προς το καράβι, όπου έχει στηθεί πλωτό νοσοκομείο.

«Οι ασθενείς που ήταν στη ΜΕΘ δεν υπήρχε εντολή για το πού θα πάνε, όπως κι εκείνοι που είχαν ανάγκη από οξυγόνο», είπε.

«Από τις 8:30 που ξεκίνησε η καταγραφή, μέχρι τη 1 υπήρχε ένα κρίσιμο διάστημα», σημείωσε δίνοντας την εικόνα ότι όταν έκλεισε η Εγνατία εκκενώνονταν παράλληλα οι παρακείμενοι οικισμοί και προκλήθηκε χάος στους δρόμους, που δεν επέτρεπε στα ασθενοφόρα να κινηθούν.

«Εγώ στις 4:30 που έφυγα οι φλόγες είχαν φτάσει στις πύλες του νοσοκομείου», είπε.

Ερωτηθείς, τέλος, για το πόσο προβλέπεται να παραμείνουν στο πλωτό νοσοκομείο οι ασθενείς, είπε: «ανάλογα με το πώς θα είναι οι συνθήκες στο νοσοκομείο, εμείς ετοιμάσαμε τους ασθενείς για 24 ώρες».

