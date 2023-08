Πολιτική

Ζαχαριάδης: Ο Μπακογιάννης να πάρει θέση για την υποψηφιότητα Κασιδιάρη (βίντεο)

Ποιες είναι οι προτεραιότητες του για το Δήμο Αθηναίων. Τι ανέφερε στο "Καλοκαίρι Μαζί" για την υποψηφιότητά του.

"Είμαι υποψήφιος με το συνδυασμό "Ανοιχτή Πόλη" και απευθύνομαι σε όλους της πολίτες των Αθηνών, ανεξάρτητα από κομματικές ταυτότητες" τονίζει ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης στο "Καλοκαίρι Μαζι".

Σχετικά με τις προτεραιότητες της ατζέντας του ο κ. Ζαχαριάδης δήλωσε πως "έμφαση δίνουμε στην ασφάλεια των πολιτών, στην πράσινη ανάπτυξη του τόπου και ασφαλώς στην αποτροπή ανάδειξης ναζιστικών συνδυασμών, όπως αυτού του Ηλία Κασιδιάρη".

Αναφερόμενος στον "Μεγάλο Περίπατο" ο ίδιος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων , Κώστα Μπακογιάννη ως "μία μεγάλη αποτυχία" ενώ τόνισε πως "ο κ. Μπακογιάννης χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών γιατί θέλει παθητικά να συμμετέχει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, για αυτό και θα είχε ενδιαφέρον ένα τηλεοπτικό debate".





"Δίπλα από το κτήριο της Νομικής υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με σύριγγες σε τραγική κατάσταση και η αστυνομία δεν παρεμβαίνει σε αυτά τα μείζονος σημασίας ζητήματα" τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης ενώ άσκησε κριτική και στη διαχέιριση των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης αναφέροντας πως "σε σχέση με άλλες ευρωπαίκές πόλεις βρισκόμαστε πολύ πίσω"

"Πραγματικά υπάρχει μια άνθιση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Με ρωτάτε εάν η πόλη έχει τις υποδομές για αυτή την ανάπτυξη; Τότε σας απαντώ. Όχι δεν τις έχει. Παράδειγμα τα προβλήματα με τα parking των τουριστικών λεωφορείων που επιβαρύνουν αφόρητα τα σημερινά το κέντρο της πόλης. Τι έκανε ο Δήμος για αυτό; Τι λύσεις πρότεινε;" είπε χαρακτηριστικά ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων.

Για την υποψηφιότητα Κασιδιάρη υπογράμμισε πως "ο κ. Μπακογιάννης να πάρει ανοιχτά θέση και επιτέλους να θεσπιστεί πάγια ρύθμιση που να απαγορεύει την κάθοδο σε όλες τις εκλογές - εθνικές, αυτοδιοικητικές- ναζισιστικών μορφωμάτων. Δεν μπορεί στις εθνικές να απαγορεύεται η συμμετοχή του και στις δημοτικές να επιτρέπεται.".





