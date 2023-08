Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα πληρώσει εγγύηση - μαμούθ σε δικαστήριο στην Τζόρτζια

Η είδηση έγινε γνωστή από δικόγραφα που δόθηκαν εχθές στη δημοσιότητα, από δημοσιογραφικές πληροφορίες αλλά και από ανακοίνωση του ίδιοι του ενδιαφερόμενου.

Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει στην καταβολή ποσού 200.000 δολαρίων σε δικαστήριο στην Τζόρτζια το οποίο πρόκειται να τον δικάσει για τις φερόμενες ενέργειές του με σκοπό να ανατραπεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020.

Ο 77χρονος Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας και οι 18 συγκατηγορούμενοί του για την υπόθεση έχουν θεωρητικά προθεσμία ως το μεσημέρι της Παρασκευής [σ.σ. τοπική ώρα· ως τις 19:00 ώρα Ελλάδας] για να παρουσιαστούν στο κρατητήριο του δικαστηρίου της κομητείας Φούλτον, στην Ατλάντα, την πρωτεύουσα της πολιτείας.

Θα πάει μεθαύριο Πέμπτη, μετέδωσε νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του, που δεν κατονόμασε. Ο κ. Τραμπ το επιβεβαίωσε, μέσω Truth Social, πλατφόρμας που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα. Ενόψει της προθεσμίας, δικηγόροι του συμφώνησαν να καταβληθεί ποσό 200.000 δολαρίων για να παραμείνει ελεύθερος υπό όρους.

Άλλοι τέσσερις συγκατηγορούμενοί του έχουν επίσης κάνει γνωστό πως δέχθηκαν να καταβάλουν ποσά 10.000 ως 100.000 δολαρίων ο καθένας ως εγγύηση για να παραμείνουν ελεύθεροι υπό όρους, με άλλα λόγια να μην προφυλακιστούν.

Προϋπόθεση για αυτό είναι να μην παραβιάσουν κανέναν νόμο όσο μένουν ελεύθεροι, να απέχουν από οποιαδήποτε απειλή εναντίον λειτουργών της δικαιοσύνης και να μην επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο παρά μέσω των δικηγόρων τους.

Σώμα ενόρκων –αποτελείται από πολίτες που έχουν ευρείες δυνατότητες ως προς την έρευνα– που συστήθηκε από την εισαγγελέα Φάνι Γουίλις απήγγειλε τη 14η Αυγούστου κατηγορίες σε βάρος του κ. Τραμπ και άλλων 18 προσώπων για τις φερόμενες παράνομες προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 στην Τζόρτζια, που είχε κερδίσει ο σημερινός Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Η δίωξη σε βάρος τους ασκήθηκε με βάση νόμο που γενικά χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και προβλέπει ποινές φυλάκισης ως κάθειρξης πέντε ως είκοσι ετών. Πρόκειται για την τέταρτη ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην αρχηγού του κράτους, ο οποίος έχει αναγγείλει εδώ και καιρό πως θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία τον Νοέμβριο του 2024 και παραμένει φαβορί στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων.

Στη περιοχή γύρω από τη φυλακή του δικαστηρίου, στη Ράις Στριτ της Ατλάντας, θα επιβληθεί «σκληρό lockdown» όταν θα παρουσιαστεί για να παραδοθεί και να καταβάλει εγγύηση ώστε να μην προφυλακιστεί ο κ. Τραμπ, ανέφερε νωρίτερα χθες ο σερίφης της κομητείας. Δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς προβλέπεται να γίνει.

