Φωτιά στον Έβρο – Αρτοποιός για Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: Δεν έμεινε κανείς χωρίς μέριμνα

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής στον ΑΝΤ1 για την εξέλιξη του μεγάλου μετώπου στην Αλεξανδρούπολη.

Για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου της Αλεξανδρούπολης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

Όπως είπε, «πάνω από 15 σοβαρές φωτιές στην περιοχή αντιμετωπίστηκαν» άμεσα και μιλώντας για την εκκένωση του νοσοκομείου, είπε πως, λόγω της ακραίας συμπεριφοράς της πυρκαγιάς, «δόθηκε εντολή εκκένωσης του νοσοκομείου».

«Κάποιοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία, κάποιοι στο πλωτό νοσοκομείο και 11 νεογνά στη Θεσσαλονίκη, δεν έμεινε κανείς χωρίς μέριμνα».

Απαντώντας στις δηλώσεις του νοσηλευτή στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ότι, υπήρχαν λάθη και παραλείψεις στην εκκένωση του νοσοκομείου είπε πως, «το ότι ήταν έτοιμο το πλοίο και τα όμορα νοσοκομεία «μόνο ότι υπήρχαν παραλείψεις δεν δείχνει αυτό».

«Η εκκένωση του νοσοκομείου δεν έχει να κάνει μόνο με τη φωτιά, αλλά και με τους καπνούς», συμπλήρωσε και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για το αν η φωτιά έχει φύγει από την περιοχή του νοσοκομείου, είπε πως, «αν κάναμε μια ασφαλή πρόβλεψη, θα λέγαμε ότι μπορεί να απειλήσει και πάλι το νοσοκομείο. Επιχειρούν πάρα πολλές δυνάμεις εκεί, 17 πτητικά μέσα».

«Λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά στη Δαδιά, αντιμετωπίστηκε εν τη γενέσει της μία φωτιά εκεί κοντά, που ήταν εμπρησμός. Περνούν άνθρωποι από άλλες χώρε από εκεί, όταν κάποιος μπει μέσα εκεί, δεν μπορείς να κάνεις κάτι», είπε για τη φωτιά το δάσος της Δαδιάς, εκτιμώντας ότι, «δεν απειλείται ο πυρήνας του δάσους, έχει κατέβει η φωτιά προς την Αλεξανδρούπολη και ενώνεται με το μέτωπο της Μελίας».

Για την παραμονή των ασθενών στο πλωτό νοσοκομείο, απάντησε πως, «προς το παρόν θα παραμείνουν στο πλοίο οι ασθενείς, είναι εκεί ο υπουργός Υγείας και από εκείνον θα γίνουν οι ανακοινώσεις», εξηγώντας ότι, ο ρόλος της Πυροσβεστικής ήταν να δώσει την εντολή εκκένωσης.

Ερωτηθείς για το αν κινδυνεύει η αποθήκη πυρομαχικών, απάντησε πως, «δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο αυτήν τη στιγμή, βεβαίως η δυναμική της φωτιάς είναι τέτοια που εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα».

Η Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια για την προεδρία του κόμματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η Ελλάδα καίγεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Χθες θρηνήσαμε δύο ανθρώπους νεκρούς. Στην Αλεξανδρούπολη, τη Ροδόπη, τη Βοιωτία, την Καβάλα και την Κύθνο κάηκαν και καίγονται χιλιάδες εκτάσεις γης. Η Ελλάδα για μια ακόμη φορά φέτος το καλοκαίρι είναι μια φλεγόμενη χώρα, χωρίς κρατικό μηχανισμό σε λειτουργία. Η ανασφάλεια σκιάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν έχουμε απλώς μια αναποτελεσματική κυβέρνηση, αλλά μια κυβέρνηση προσβλητική για τους πολίτες. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στους οικείους των ανθρώπων που χάθηκαν, όπως και στους ανθρώπους της Πυροσβεστικής που παλεύουν με τις φλόγες και τους πολίτες που αγωνιούν για τους τόπους τους και τις περιουσίες τους».

Ο Θανάσης Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, επικοινώνησε με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Β. Κικίλια, σχετικά με τη φωτιά στην έκταση του στρατιωτικού αεροδρομίου της Ελευσίνας.

Τόνισε την ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα για να μην υπάρξει χειρότερη εξέλιξη, με βάση το γεγονός ότι στους χώρους του στρατιωτικού αεροδρομίου υπάρχουν εγκαταστάσεις με επικίνδυνο στρατιωτικό υλικό.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΚΚΕ αναφέρεται: «Στα μεγάλα πύρινα μέτωπα αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία επιμένει να παρουσιάζει ως “αντιπυρικό σχεδιασμό” την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. Αυτό πληρώνει με τραγικό τρόπο κάθε χρόνο ο λαός μας, μετρώντας απώλειες σε δασικό πλούτο, περιουσίες, ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Αυτό που επείγει τώρα είναι χωρίς καμία καθυστέρηση να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να περιοριστούν τα μέτωπα, να μην υπάρξουν περαιτέρω καταστροφές και να μην κινδυνεύσει κανείς, μαζί βέβαια με την παροχή κάθε είδους αρωγής στους πληγέντες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσιμες ώρες. Δίπλα στους κατοίκους των περιοχών που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι δυνάμεις του ΚΚΕ, για να σώσουν όλοι μαζί ό,τι μπορεί να σωθεί».





