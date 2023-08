Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τρία μέτωπα σε εξέλιξη και μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Τρεις εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο το πρωί της Τρίτης, ενώ λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα για εκκένωση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τρείς πυρκαγιές στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στις περιοχές Λάκα Κάτσαρη, Νέα Ζωή και Αμμουδιές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για πυρκαγιές που ξέσπασαν κοντά σε επαγγελματικούς χώρους και για την κατάσβεση του επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 27 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Λίγο μετά τις 10:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Λάκκας Κάτσαρη να εκκενώσουν προς Ασπρόπυργο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και στους κατοίκους των οικισμών Ποντίων και Βέρας προκειμένου να εκκενώσουν την περιοχή λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Οικισμό Ποντίων, Οικισμό Βέρας απομακρυνθείτε προς Ελευσίνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ασπροπύργου, Μιχάλη Ψωμιάδη, έχουν καεί πέντε αποθήκες και δύο εργοστάσια, ενώ λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια.

Διακοπή κυκλοφορίας του Προαστιακού στο τμήμα Κινέτα-'Ανω Λιόσια, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής, εξαιτίας πυρκαγιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η αμαξοστοιχία 1309 έχει ακινητοποιηθεί στο Σ.Σ Κινέτας. Αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις στα δρομολόγια σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπή της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό, στην έξοδο 4 και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ έως τη Ζωοδόχο Πηγής και στα δύο ρεύματα. Και στην Αγίας Σοφίας από τη λεωφόρο ΝΑΤΟ προς του βουνό.

Εστία φωτιάς υπάρχει και στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, περιμετρικά, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος όπως ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί"

