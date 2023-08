Κοινωνία

Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα: 14 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα. Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό.

-

(εικόνα αρχείου)

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 22:00, «έπεσαν» πυροβολισμοί στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κύμης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν σε παρακείμενη οδό -και συγκεκριμένα στη Μιχαήλ Βόδα- έναν 26χρονο Αλγερινό με πολλαπλά τραύματα.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε τραύματα στο λαιμό και την πλάτη από μαχαίρι, και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία περισυνελέχθησαν 14 κάλυκες από το σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Ροδόπη, Καβάλα, Κύθνο, Εύβοια και Βοιωτία (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 173 σημεία

Καιρός: Μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη