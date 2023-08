Κοινωνία

Ανατροπή νταλίκας στον Κηφισό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Λόγω του ατυχήματος αρχικά είχαν κλείσει οι δύο αριστερές λωρίδες στο σημείο ενώ στη συνεχεία η τροχαία διέκοψε για λίγη ώρα πλήρως την κυκλοφορία.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρου Κηφισού καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία απομάκρυνσης του φορτηγού, που ανετράπη νωρίς το πρωί στο ύψος της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι στο ρεύμα προς Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του ατυχήματος αρχικά είχαν κλείσει οι δύο αριστερές λωρίδες στο σημείο ενώ στη συνεχεία η τροχαία διέκοψε για λίγη ώρα πλήρως την κυκλοφορία.

