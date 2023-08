Τοπικά Νέα

Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: ηλικιωμένος καταγγέλλει τον γιο του

Ο 81χρονος υπέβαλε μήνυση και ο γιος του συνελήφθη. Ποια η συνέχεια της διαδικασίας.

Σε μια σοβαρή καταγγελία στις αστυνομικές αρχές προχώρησε τη Δευτέρα ένας ηλικιωμένος άντρας στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες ο 81χρονος άντρας κατήγγειλε στις αρχές ότι ο 42χρονος γιος του τον ξυλοκόπησε και τον εξύβρισε.

Οι αστυνομικές αρχές μετά την μήνυση του 81χρονου προχώρησαν στην σύλληψη του γιου του.

Η καταγγελία ερευνάται από το αρμόδιο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο.

