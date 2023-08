Παράξενα

Ρόδος: “Τσαντάκιας” προδόθηκε από...αγγελία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατριός του δράστη ανήρτησε την αγγελία που "έκαψε" τον άνδρα που έκλεβε τσάντες από το δρόμο.

-

Στην σύλληψη ενός 34χρονου τσαντάκια ο οποίος εντοπίστηκε και προσήχθη από μικρή αγγελία πώλησης του δικύκλου που χρησιμοποίησε για την ληστεία 35χρονης στο Facebook προχώρησαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Ιαλυσού Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα, την 17η Αυγούστου 2023 και ώρα 14.30 καταγγέλθηκε από μια 35χρονη ότι την ίδια ημέρα και περί ώρα 02:00, ενώ περπατούσε με τον σύζυγό της και τα δύο ανήλικα τέκνα τους στην οδό Βενιζέλου στην Κρεμαστή στην Ιαλυσό, με κατεύθυνση από την Λεωφόρο Ελευθερίας προς την οδό Καμείρου, άγνωστος δράστης, οδηγός σε δίκυκλο τύπου παπάκι, χρώματος μπορντό, ερχόμενος από πίσω τους, άρπαξε την τσάντα της, οποία είχε περασμένη στον ώμο της και τραβώντας την με δύναμη κατάφερε να την αφαιρέσει. Ο σύζυγός της καταδίωξε τον δράστη, πλην όμως δεν κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Η τσάντα περιείχε το Δελτίο ταυτότητάς της Φινλανδικών Αρχών, ένα κινητό τηλέφωνο, το βιβλιάριο υγείας των παιδιών της, ένα γυναικείο πορτοφόλι το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, κάρτες τραπεζών κι ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως. Εντοπισμός και σύλληψη μέσω... αγγελίας στο Facebook Την 18η Αυγούστου 2023 και περί ώρα 04.20 συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Ιαλυσού ένας 34χρονος ημεδαπός ως υπόπτος της ανωτέρω ληστείας και ομολόγησε την πράξη του. Πώς όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στον 34χρονο; Την προηγουμένη, ο σύζυγος του θύματος ενημέρωσε προφορικά τους αστυνομικούς ότι εντόπισε και ανεγνώρισε το όχημα με το οποίο ο δράστης διέπραξε την ληστεία, σε αγγελία πώλησης της ιστοσελίδας “FACEBOOK” την οποία είχε αναρτήσει ημεδαπός. Οι αστυνομικοί μετέβηκαν στην κατοικία του πωλητή και εντόπισαν το γιο της συζύγου του από πρότερο γάμο. Ο νεαρός ήταν γνωστός στην Αστυνομία για ανάλογα αδικήματα και όταν ρωτήθηκε αν εκείνος διέπραξε την επίθεση με λεία την τσάντα, απάντησε θετικά επισημαίνοντας ότι είναι τοξικοεξαρτημένος και ότι το έκανε υπό την επήρεια ουσιών. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαύρο κράνος με μαύρη ζελατίνα και ένα μαύρο φούτερ με μακριά μανίκια, τα οποία φορούσε κατά την διάπραξη της ληστείας, σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που κατασχέθηκε, καθώς και το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ. Πηγή: dimokratiki.gr Ειδήσεις σήμερα: Οπαδική βία: Επίθεση σε 14χρονους - Πως τους έστησε παγίδα ομάδα 9 ατόμων Καλαμάτα: Καυστική ουσία “έστειλε” 5 εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Τεντόγλου - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: η απονομή του χρυσού μεταλλίου (εικόνες)