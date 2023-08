Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα: Οι φλόγες απειλούν τα πρώτα σπίτια (βίντεο)

Η πύρινη κόλαση απειλεί ανοιχτά τον οικισμό της Φυλής. Σώες οι μοναχές της Μονής Κλειστών απεγκλωβίζονται από την Πυροσβεστική.

Σε εξέλιξη είναι το νέο πύρινο μέτωπο που αντιμετωπίζιε η χώρα μας, αυτή τη φορά στην περιοχή της Φυλής Αττικής.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση από τους αρμοδίους, η φωτιά έχει αρχίσει να πλησιάζει και να απειλεί, τα πρώτα σπίτια της Φυλής

Οι 50 μοναχές της Μονής Κλειστού είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική σώες και αβλαβείς και επιχειρείται ο απεγκλωβισμός τους.

Ο οικισμός όπως είναι γνωστό έχε εκκενωθεί με μήνυμα από τον αριθμό 112 της Πολιτικής Προστασίας με κατεύθυνση προς τα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:56 σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κλειστών».

Στο σημείο πριν λίγη ώρα επιχειρούσαν 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα ενώ έχουν κινητοποιηθεί και εναέριες δυνάμεις.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Εάν βρίσκεστε στη #Φυλή απομακρυνθείτε προς #Άνω_Λιόσια



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 22, 2023

