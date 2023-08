Κοινωνία

Πάρνηθα - Φωτιά στην Φυλή: Καίγονται σπίτια - Ανεξέλεγκτο το μέτωπο (εικόνες)

Η πύρινη κόλαση απειλεί άμεσα την Φυλή. Εγκλωβισμένες από φωτιά και καπνούς δεκάδες μοναχές στην Μονή Κλειστών.

Σε κόλαση εξελίσσεται το νέο πύρινο μέτωπο που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αυτή τη φορά στην περιοχή της Φυλής Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Φυλή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση, στους πρόποδες της Πάρνηθας, κοντά στην περιοχή της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κλειστών» στη Φυλή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο σημείο όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά καθιστούν δύσκολο το έργο των δυνάμεων. Νωρίτερα, οι 50 μοναχές της Μονής Κλειστού που κινδύνευαν, είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική σώες και αβλαβείς και έχουν απεγκλωβιστεί.

Ο οικισμός όπως είναι γνωστό έχε εκκενωθεί με μήνυμα από τον αριθμό 112 της Πολιτικής Προστασίας με κατεύθυνση προς τα Άνω Λιόσια.

Καθώς μαίνεται η φωτιά στη Φυλή, νέο μήνυμα εστάλη λίγο πριν τις 16:00 από το 112 για εκκένωση προς τα Άνω Λιόσια. Σύμφωνα με το μήνυμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα καλούνται να εκκενώσουν προς τα Άνω Λιόσια.

Στις 16:09 εστάλη και νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Άνω Λιόσια, Γεννηματά και Κανάλα.

Υπεράνθρωπες είναι και οι προσπάθειες πολλών κατοίκων να σώσουν αγαπημένα τους κατοικίδια ζώα από τον κίνδυνο να καούν ζωντανά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:56 σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κλειστών».

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν, μέχρι στιγμής, κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 26 οχήματα και από αέρος συνδράμουν 5 ελικόπτερα. Παράλληλα, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.





Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός της Φυλής:



Από της αρχές ανακοινώθηκε λόγω της πυρκαγιάς διακοπή της κυκλοφορίας σε οκτώ σημεία στην περιοχή της Φυλής στα ακόλουθα σημεία:

1) Στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος του κυκλικού κόμβου πριν την Παναγία Κανάλα



2) Από τη συμβολή των οδών Αγίου Κυπριανού και Θρασυβούλου



3) Από τη συμβολή της λεωφόρου Φυλής και Θρασυβούλου



4) Από τη συμβολή της λ. Φυλής και περιφερειακής Αγίου Κυπριανού



5) Από την πλατεία Φυλής



6) Από την «Toyota» (λόφος Κυρίλλου)



7) Από το εστιατόριο «Χρυσό Βαρέλι»



8) Στη συμβολή της λ. Φυλής και Σκαλωτά





