Μαξίμου - Ζελένσκι: Εποικοδομητικές οι συνομιλίες με Βούτσιτς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε «ανοιχτές, ειλικρινείς και εποικοδομητικές» συνομιλίες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Σέρβο ομόλογό του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Νέος κύκλος στήριξης Ουκρανίας από Ελλάδα

«Μια ανοιχτή, ειλικρινής και εποικοδομητική συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ζελένσκι, ο οποίος συμμετείχε στο άτυπο δείπνο με τους ηγέτες των δυτικών Βαλκανίων που διοργανώθηκε στην Αθήνα, κάτω από μια φωτογραφία με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν χειραψία.

«Ωφέλιμη συζήτηση αναφορικά με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το απαραβίαστο των συνόρων … Σχετικά με το κοινό μέλλον των εθνών μας στην κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια, σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεών μας που είναι για το κοινό μας συμφέρον», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

