Γκάζι: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Πως "μίλησαν" στα εγκληματολογικά εργασ΄τηρια, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί από την περιοχή των πυροβολισμών.

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς, η οποία διαπράχθηκε στις 12 Μαρτίου 2023, στο Γκάζι Αττικής, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων (34, 45, 31 και 24 ετών) για -κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η αξιοποίηση των ευρημάτων από το σημείο του συμβάντος, τα οποία ανακτήθηκαν και αναλύθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ο 45χρονος και ο 31χρονος, μαζί με άλλα άτομα που παρείχαν υπηρεσίες «ασφαλείας», οδήγησαν εκτός του καταστήματος τον 34χρονο θαμώνα και στη συνέχεια 21χρονο φίλο του, τον οποίο και χτύπησαν με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Ακολούθως, ο 34χρονος με όπλο που έφερε, αρχικώς πυροβόλησε εκφοβιστικά και στη συνεχεία έβαλε επανειλημμένα σε βάρος 38χρονου μέλους της «ομάδας ασφαλείας», τον οποίο προηγουμένως είχε χτυπήσει με γροθιά ένας 24χρονος, φίλος των θαμώνων.

Από τους πυροβολισμούς δεν προέκυψε τραυματισμός ατόμου, ενώ κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στο σημείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κάλυκες, οι οποίοι και απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο 34χρονος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης καθώς στις 25 Ιουνίου 2023 είχε συλληφθεί μαζί με τον 24χρονο από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας για έτερη δικογραφία. Τότε στην κατοχή του είχε βρεθεί και κατασχεθεί πιστόλι, από το οποίο -εργαστηριακά- προέκυψε ότι είχαν πυροδοτηθεί οι παραπάνω κάλυκες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

