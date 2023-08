Πολιτική

Κύπρος - Τουρκικό ΥΠΕΞ: Εκτός πραγματικότητας η δήλωση ΟΗΕ για το επεισόδιο με τους Κυανόκρανους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αντιδράσεις της Άγκυρας στην ανακοίνωση του ΟΗΕ και η ικανοποίηση της Λευκωσίας.

-

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίστηκε σήμερα πως η καταδίκη από τον ΟΗΕ του επεισοδίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Κύπρο, στη Νεκρή Ζώνη κοντά στην Πύλα, όπου τουρκοκυπριακές δυνάμεις επιτέθηκαν σε Κυανοκράνους που επιχειρούσαν να εμποδίσουν την κατασκευή ενός αμφιλεγόμενου δρόμου, «είναι εκτός πραγματικότητας».

«Η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι εκτός της πραγματικότητας του πεδίου. Αντί να προσφέρει μια θετική συμβολή στο πρόβλημα, η δήλωση αυτή καθιστά πιο δύσκολη τη διαδικασία», υποστήριξε το τουρκικό υπουργείο, το οποίο κατηγόρησε τους Κυανοκράνους για το επεισόδιο.

«Η ειδοποίηση για τις οδικές εργασίες είχε γίνει καιρό πριν. Η επέμβαση των Κυανοκράνων (...) προκάλεσε τις εντάσεις», ισχυρίστηκε το τουρκικό υπουργείο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στην Πύλα, εντός της Νεκρής Ζώνης που χωρίζει το ελεύθερο από το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Ήταν ένα από τα πιο σοβαρά επεισόδια που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι τέσσερις κυανόκρανοι τραυματίστηκαν και τα οχήματά τους υπέστησαν ζημιές καθώς προσπαθούσαν να εμποδίσουν «μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες» κοντά στην Πύλα.

Έπειτα από μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση χθες, Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις, για τις οποίες ανέφερε πως ενδέχεται «να αποτελούν έγκλημα βάσει του διεθνούς δικαίου». «Η δράση αυτή είναι αντίθετη στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και αποτελεί παραβίαση του status quo στη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ», υπογράμμισαν τα 15 μέλη του.

Κύπρος: Παραβίαση του στάτους κβο στην Πύλα

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου για τις εξελίξεις σε σχέση με την παραβίαση του στάτους κβο εντός της νεκρής ζώνησ στην περιοχή της Πύλας

«Το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει με ικανοποίηση τη Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 21ης Αυγούστου, σε συνέχεια της άμεσης και ευρείας αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με την παραβίαση του στάτους κβο εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή της Πύλας. Οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις σχεδίασαν και επιχείρησαν να υλοποιήσουν μια νέα και σοβαρότατη στρατιωτική παραβίαση στη νεκρή ζώνη. Η επιχειρούμενη ασφαλτόστρωση του δρόμου μεταξύ του κατεχόμενου χωριού Άρσους και της Πύλας αποτελεί παραβίαση του στάτους κβο στην περιοχή και αντίκειται στα Ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, όπως τονίζεται από το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας. Επίσης, οι οργανωμένες απειλές και βιαιοπραγίες κατά των ειρηνευτών του ΟΗΕ αποτελούν έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και καταδικάζονται ανεπιφύλακτα από το Συμβούλιο Ασφαλείας στη Δήλωσή του. Το Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει την πλήρη αλληλεγγύη της Κυβέρνησης και του κυπριακού λαού προς το προσωπικό της Ειρηνευτικής Δύναμης. Από την πρώτη στιγμή, το Υπουργείο Εξωτερικών ενήργησε συντονισμένα σε διπλωματικό επίπεδο, σε πλήρη συνεργασία με Μόνιμα και μη-Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την ΕΕ και την Ειρηνευτική Δύναμη, και πάντοτε σε στενή και διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση. Η ισχυρή αντίδραση της διεθνούς κοινότητας αποτελεί ξεκάθαρη απάντηση στις αιτιάσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας και της Τουρκίας, και στέλνει ισχυρό το μήνυμα, ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Η Κυβέρνηση έχει εξ αρχής υιοθετήσει υπεύθυνη στάση η οποία καθοδηγείται από τον σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα. Με τον ίδιο τρόπο, έχουμε κατ’ επανάληψιν καταγγείλει και άλλα παρόμοια περιστατικά παραβίασης της νεκρής ζώνης, τα οποία εντείνονται συστηματικά, και έχουμε τονίσει την ανάγκη, όπως η Ειρηνευτική Δύναμη αφεθεί απερίσπαστη να εκτελέσει τους όρους εντολής που έχει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Χαιρετίζουμε, παράλληλα, την επαναβεβαίωση σε αυτήν την χρονική στιγμή της βάσης λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα Ψηφίσματα του ΣΑ ΟΗΕ. Συμφωνούμε απόλυτα με τη διαπίστωση των Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι είναι απαραίτητος ο διορισμός Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κάτι που θα συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, άποψη άλλωστε που έχουμε μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα. Συνεπώς, αναμένουμε τον άμεσο τερματισμό των παράνομων ενεργειών της τουρκικής πλευράς, στην βάση της έκκλησης του ΣΑ ΟΗΕ για απομάκρυνση όλων των παράνομων κατασκευών και αποτροπή περαιτέρω τέτοιων ενεργειών, στρατιωτικών ή μη, εντός και κατά μήκους της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Ενδεχόμενη συνέχιση των ενεργειών αυτών επηρεάζει αρνητικά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού, αλλά και το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Νύχτα κόλαση - Εκκενώθηκε το νοσοκομείο και οκτώ οικισμοί (βίντεο)

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Σε πλοίο στο λιμάνι ασθενείς του νοσοκομείου μετά την εκκένωση (βίντεο)

Καιρός: Μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη