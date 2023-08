Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 47χρονου

Πού εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του άνδρα. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές από την Κυριακή εξαιτίας της ενημέρωσης, για την από 14.08.2023 εξαφάνιση 47χρονου από την Αθήνα, και συγκεκριμένα από την περιοχή της Πλατείας Αττικής.

Πιο αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης Χαμόγελο του παιδιού αναφέρει:

"Στις 14/08/2023, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Πλατείας Αττικής,ο Αντώνης Λίμπερτ, 47 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/08/2023 για την εξαφάνιση του Αντώνη Λίμπερτ και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε πιθανόν να επισκεπτόταν την περιοχή της Σαρωνίδας για να κάνει μπάνιο στην θάλασσα, αλλά είναι άγνωστο αν τελικά ακολούθησε την συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ο Αντώνης Λίμπερτ έχει ύψος 1,85 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανάμαλλιά και καστανάμάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple ".

