Formula 1: Το GP Ολλανδίας σε ANT1 και ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Η επιστροφή στις πίστες περιλαμβάνει 4 αγώνες σε 5 βδομάδες. Το πανόραμα του πρωταθλήματος της F1 μεταδίδεται αποκλειστικά απο τον ΑΝΤ1 και το ANT!PLUS.

Μετά την απαραίτητη καλοκαιρινή ανάπαυλα, η Formula 1 πατά και πάλι γκάζι στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 13ος αγώνας του πρωταθλήματος που θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 27 Αυγούστου, στις 16:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η επιστροφή των μονοθέσιων στις πίστες περιλαμβάνει 4 αγώνες στις επόμενες 5 βδομάδες. Πρώτη στάση αυτή την Κυριακή η Ολλανδία και ακολουθούν Ιταλία (3/9), Σιγκαπούρη (17/9) και Ιαπωνία (24/9).

Το φετινό ολλανδικό Grand Prix θα διεξαχθεί στην πίστα του Ζάντφορτ δίπλα στη θάλασσα. Η διαδρομή, μήκους 4259m, έχει 14 στροφές και ο αγώνας διαρκεί 72 γύρους. Η μόνη ευθεία είναι στην αφετηρία μπροστά από τα πιτ, ενώ υπάρχουν δυο ζώνες DRS για να διευκολύνουν τις προσπάθειες για προσπέρασμα. Η πίστα άνοιξε για πρώτη φορά το 1948, όταν σε όλη την Ευρώπη, μεταπολεμικά, υπήρξε ιδιαίτερος ενθουσιασμός για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αρχικά, ήταν μια εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε και μέρος των δρόμων που διέσχιζαν τους αμμόλοφους στην παραλία. Το πρώτο Grand Prix έγινε εκεί το 1952, με νικητή τον Αλμπέρτο Ασκάρι και τις Ferrari να έχουν κάνει το 1-2-3 σ’ αυτό τον αγώνα. Μετά το 1985 δεν γίνονταν πλέον αγώνες εκεί και το Ολλανδικό Grand Prix επανήλθε το 2021 μετά από 36 χρόνια απουσίας. Προφανώς, σ’ αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο η απόδοση του Ολλανδού, Μαξ Φερστάπεν, αλλά και η παρουσία ενός εκ των μεγάλων χορηγών του θεσμού, που έχει ως έδρα την Ολλανδία. Ο Φερστάπεν έχει κερδίσει στους 10 από τους 12 αγώνες φέτος. Αντίστοιχα, η Red Bull έχει κερδίσει σε όλους τους φετινούς αγώνες.

Η διαδρομή είναι πολύ γρήγορη, θυμίζει παλιά σχολή οδήγησης και δεν συγχωρεί λάθη. Η τελευταία επικλινής στροφή, που φέρει το όνομα του Ταρζάν, έχει πλέον κλίση 18 μοιρών, αυξάνοντας την πρόκληση για τους οδηγούς. Τα εισιτήρια έχουν προ πολλού εξαντληθεί, οι κερκίδες θα είναι κατάμεστες και βαμμένες πορτοκαλί και οι συμπατριώτες του Φερστάπεν αναμένεται να δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 15:00, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, τι έκαναν οι οδηγοί στις διακοπές τους, ενώ η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στο Ζάντφορτ, Μαρία Θωμά, θα μας μεταφέρει τον παλμό της πίστας. Στην παρουσίαση της εκπομπής τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη, θα πλαισιώσουν ο Κώστας Λεώνης και ο οδηγός αγώνων Τζώρτζης Μαρκογιάννης, που αγωνίστηκε πρόσφατα στο Ζάντφορτ στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Formula Eurocup 3. Στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ τις προσπάθειες των συναθλητών του θα σχολιάζει ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 13ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 27 Αυγούστου, στις 16:00, το 13ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

