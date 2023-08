Οικονομία

Απάτες στο “όνομα” της ΕΥΔΑΠ

Επιτήδειοι αναπαριστούν ότι στέλνουν για οφειλή νερού και αντλούν προσωπικά δεδομένα, πολλά από αυτά αφορούν τραπεζικά στοιχεία..

Την εγρήγορση των καταναλωτών για την αποστολή κακόβουλων μηνυμάτων (phising) μέσω SMS συνιστά η ΕΥΔΑΠ, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι άγνωστοι αποπειρώνται να τους εξαπατήσουν με δέλεαρ την εξόφληση υποτιθέμενων οφειλών.

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, συνήθως ακολουθείται η παρακάτω μέθοδος:

Αρχικά αποστέλλεται ένα μήνυμα τύπου SMS στο οποίο ο αποστολέας υποδύεται έναν έμπιστο οργανισμό.

Το SMS είναι σύντομο και περιέχει ένα σύνδεσμο (link).

Κάνοντας κλικ ο χρήστης ανακατευθύνεται σε παραπλανητική ιστοσελίδα, όπου του ζητείται να παραχωρήσει δεδομένα του (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και άλλα).

Η ΕΥΔΑΠ εφιστά την προσοχή των πελατών, καθώς πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης.

Καλεί τους παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων:

Να μην εισάγουν εμπιστευτικά στοιχεία τους σε link που μπορεί να αποσταλεί μέσω sms / viber/ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.

Να μην ανοίξουν κανένα συνημμένο αρχείο τέτοιου μηνύματος

Να διαγράψουν αμέσως το μήνυμα, καθώς είναι πλαστό και περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο

«Συνιστούμε να είστε επιφυλακτικοί και να ελέγχετε με πολλή προσοχή παρόμοια παραπλανητικά μηνύματα ή sms που τυχόν λάβετε στο μέλλον. Υπενθυμίζεται ότι διαδικτυακές πληρωμές λογαριασμών ή οφειλών γίνονται μόνο από τα επίσημα κανάλια της ΕΥΔΑΠ ή διατραπεζικά», σημειώνει ο οργανισμός.

