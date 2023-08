Κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επί τόπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πύρινη εστία στην Αττική, αυτήν τη φορά στο Λαύριο.

-

(εικόνα αρχείου)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις 14:00 στο Λαύριο Αττικής, πίσω από το νεκροταφείο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.